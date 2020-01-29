В МГД призвали мэрию Москвы к ответу за скандальные стройки

Парламентарий со ссылкой на активистов рассказал, что уничтожение Березовой аллеи на Фестивальной улице началось 23 января. РИА "Новый День" со ссылкой на депутата отмечает, что вырубка ведется для прокладки коммуникаций в рамках строительства жилого комплекса "Фестиваль Парк 2".

По мнению Бунимовича, происходящее отвечает интересам девелоперов. Сложившуюся ситуацию он назвал очень острой. "В данный момент, когда идет наше заседание, там прошел несанкционированный митинг жителей и более того, там кто-то уже, как мне сказали, забран в ОВД", – рассказал депутат.

На защиту Березовой аллеи встали местные жители, они жалуются на вырубку парка каждый день. Бунимович отметил, что ведется речь о компенсационной высадке деревьев. "Хотя если там прокладывается теплотрасса, то по нормативам на три метра в каждую сторону ничего высаживать нельзя", – подчеркнул он.

В своем запросе парламентарий потребовал проверить законность выдачи разрешения, поурочного билета и остановить уничтожение зеленых насаждений. Такой же документ будет направлен в столичную прокуратуру.

По словам Бунимовича, он направил еще один запрос мэру Москвы Сергею Собянину – о территории, где ранее располагалась Ховринская больница. Теперь на этом месте предполагается строительство жилого комплекса.

Парламентарий напомнил, что в ходе ежегодного отчета градоначальник утверждал,, что в районе будет построено жилье для очередников, участников программы реновации и прочих социальных программ. Вместе с тем, по данным депутата, участок на Клинской улице в списке участков под строительство реновационных домов не значится.

Бунимович считает, что предоставленные правительством Москвы документы противоречат друг другу. "Снос по этим документам не предусмотрен. Строительство же осуществляется за счет городского бюджета. При этом территория больницы отнесена к многофункциональной парковой зоне, где действуют строгие требования к застройке", – приводит РИА "Новый День" слова парламентария. Он попросил Собянина уточнить, включен ли участок в перечень реновационных площадок и учитываются ли положения генплана Москвы.

Напомним, что ранее жители Левобережного опубликовали петицию и призвали власти города помочь остановить вырубку Березовой аллеи. В настоящий момент ее подписали более 6,2 тысячи человек.