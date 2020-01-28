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Общество

Москвичи встали на защиту парка "Березовая аллея"

Жители столичного района Левобережный протестуют против вырубки березовой аллеи между улицами Фестивальная и Беломорская. Неравнодушные граждане опубликовали петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина с требованием остановить уничтожение зеленых насаждений. Активисты бьют тревогу: вместо уютного уголка на этом месте может появиться очередной квартал многоэтажных домов. 
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Левобережный всегда считался одним из лучших районов Москвы: хорошая инфраструктура, обилие мест отдыха. Но сейчас обстановка стремительно меняется в худшую стороны, возмущаются местные жители. "За последние десять лет наш уютный пятачок между Фестивальной улицей, Ленинградским шоссе, Беломорской и Смольной улицами подвергся массовой застройке многоэтажным жильем", - говорится в петиции.

По словам ее автора, помощника ректора РГГУ Никиты Иванова, район на глазах превращается "в заасфальтированную парковку" с обилием многоэтажек. "Теперь в планах воткнуть еще несколько многоэтажек в и так перенаселенную местность. И делается это за счет одного из немногих мест отдыха жителей близлежащих домов – "Березовой аллеи", – возмущается москвич.

Иванов бьет тревогу: вырубка деревьев уже началась. "Половина парка будет занята сорокаэтажными монстрами, а вторая половина его будет находиться в их тени, что полностью убьет уют этого места", – сообщает активист.

По его словам, в районе планируется построить жилой комплекс "Фестиваль Парк – 2". На официальном сайте проекта сказано, что его реализует застройщик АО "Центр-Инвест". Комплекс будет состоять из восьми монолитных зданий высотой до 24 этажей. 

На днях жители Левобережного собрались, чтобы обсудить планы по защите парка. "Хотя разрешения на эту стройку еще нет, уже выдан порубочный билет на прилегающую территорию, согласно которому вырубке подлежат более 200 деревьев – по словам рабочих, для прокладки коммуникаций", – пишет портал "Активатика". Кроме того, участок не огорожен, а информационный щит отсутствует, утверждают местные жители.

Березовая аллея – единственный оставшийся зеленый уголок в микрорайоне, негодуют москвичи. "Всю жизнь живу в этом районе, и я крайне не довольна тем, что уничтожается парк, в котором я в детстве гуляла, а теперь гуляет и мой ребенок. Требуем пересмотра плана застройщиков!" - пишет пользователь "Фейсбук" Анна П.

Фото: facebook.com/groups/rechnoy

Активисты просят мэра Москвы повлиять на застройщика, чтобы тот пересмотрел проект и этажность домов. "Вы сделали многое для того, чтобы в центре Москвы людям было уютно и комфортно, но не стоит забывать, что на окраинах города люди тоже должны чувствовать себя как дома", - говорится в обращении.

Москвичи активно поддерживают петицию. В настоящий момент под ней подписались две тысячи человек.

28 января 2020, 12:21

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Завтра, подходите к 16.00 к Управе, Флотская, 1! Там сход! Согласована встреча с главой.
Гость
Ответить
Деревья рубят вне зоны застройки, в парке, в последнем островке, где гуляют дети, под проводку труб.
Гость
Ответить
Вырубку необходимо остановить, а проект прокладки коммуникаций - пересмотреть!
1

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