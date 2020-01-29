Володин назвал кощунством попытки Польши и Украины переписать историю

Фактически президенты Польши и Украины отрекаются от
предков и перечеркивают память о них, возмутился председатель нижней палаты.
Украинский лидер Владимир Зеленский, уверен спикер, пытается очернить нашу
общую историю ради сохранения власти и признания со стороны ряда европейских
государств и США.
Чтобы смотреть в будущее, надо помнить о прошлом, подчеркнул Володин. "В тот период времени многие страны, несмотря на идеологии, объединились, хотя были непреодолимые противоречия. Сегодня крайне важно вспомнить о тех днях, потому что нашлись и люди, и политики, которые понимали, что мир может перестать существовать", – напомнил он.
Вместе со спикером Госдумы Еврейский музей и центр толерантности посетили руководители и представители всех фракций нижней палаты. Их встретили главный раввин нашей страны Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.
Вместе они ознакомились с основной экспозицией, рассказывающей об истории российского еврейства, и посетили выставку "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших холокост". Она посвящена тем, кто вопреки всему сберег свои чувства.
Следует прийти в музей и отдать дань памяти погибшим от рук фашистов, сказал Володин. Он напомнил, что за победу в Великой Отечественной войне Советский Союз заплатил дорогую цену – погибли 27 миллионов наших граждан. "Важно сегодня вспомнить тех, кто освободил от коричневой чумы весь мир, – советского солдата", – подчеркнул спикер.
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