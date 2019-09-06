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Общество

Доводил подростков до смерти: освобожденный досрочно злодей прятал лицо на шоу Малахова

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
22-летний Олег Капаев чудом выжил. Родные вытащили его из смертельной интернет-игры. Молодой человек потерял память. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обсудили тему нашумевших "групп смерти".
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В октябре 2016 года Олег Капаев попал в виртуальную игру в соцсетях, которая пропагандировала уход из жизни. Молодому человеку присвоили порядковый номер.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В игре состояли сотни людей возрастом от 12 до 45 лет. Все они, так или иначе, думали о смысле жизни. Участники "группы смерти" должны были вставать среди ночи, выполнять задание куратора, последним из которых было снять на видео и выложить в Сеть свой уход. Пользователей Интернета дистанционно доводили до суицида.

После попытки самоубийства Олег Капаев потерял память. Сегодня он не понимает, как попал в лапы злоумышленников. Молодой человек говорит, что его "психологически обработали" всего за 10 дней.

В студии программы "Прямой эфир" Ольга Капаева – мать Олега – рассказала, что ее наследник был как будто "зазомбирован". Капаев резал себе руки и ноги, периодически исчезал из дома, вел себя неадекватно. Сегодня, по словам Ольги, ее отпрыск страдает от последствий нахождения в виртуальной игре.

"Я не знаю, как ему помочь, потому что я не знаю, что это. Андрюш, я ходила к многим специалистам – психиатрам, психотерапевтам платным. Они нам говорят класть в психушку и закалывать его. Мы лежали в трех психушках", – сказала ведущему ток-шоу "Прямой эфир" Ольга Капаева.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что за одной из "групп смерти" стоял 20-летний Филипп Лис, по паспорту Будейкин. Для него это было всего лишь развлечением. 17 июля 2017 года Тобольский районный суд приговорил Филиппа Будейкина к лишению свободы в колонии-поселении на 3 года и 4 месяца за доведение несовершеннолетних до самоубийства с помощью социальных сетей. Недавно Филипп Лисс вышел на свободу условно-досрочно.

Будейкин согласился появиться на съемочной площадке ток-шоу "Прямой эфир" и посмотреть в глаза матерям своих жертв, однако в последний момент передумал. Скрывая лицо под капюшоном и массивными солнечными очками, он общался со студией по видеосвязи. Просить прощения у близких погибших он отказался.

"Мне не в чем себя винить, я никак к этому не причастен", – отрезал Филипп Лисс.

После Андрей Малахов попросил продемонстрировать кадры скрытой съемки. На них Будейкин в приватной беседе говорит, что невиновен в случившемся.

"Я для них был кумиром. И они начали создавать подобные группы. Но я никого не заставлял, никого не побуждал. Очень много было фейковых аккаунтов, с которых также распространяли то, что вот, я покончила с собой. В 16-м году я давал интервью, где заявил о том, что я довел 15 человек до самоубийства. Интервью я дал с одной целью, поднять хайп. Спустя пару дней меня взяли. У меня сейчас возобновилась моя жизнь, и я не хочу, что-то рушить", –  говорит Филипп Лисс в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир".

Филипп говорит, что сейчас сожалеет о содеянном, он не понимал, что творит. Будейкин боится, что на работе узнают, по какой статье он сидел.

6 сентября 2019, 16:59

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