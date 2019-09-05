Разобрали на органы в Турции?: обстоятельства смерти российской модели заинтересовали Малахова

Софья Ланшакова, отдыхала в Турции с семьей. После ужина в ресторане ей резко стало плохо, болел живот. Девушка подумала, что отравилась и легла спать. На следующее утро родители отвезли юную модель в ближайшую амбулаторию.
"Состояние у нее было средней тяжести. Осмотр проходил здесь. Биохимические анализы были очень нехорошие. Мы приняли решение ее госпитализировать в другую клинику, более оснащенную", – говорит врач амбулатории Вахид Азизов корреспонденту ток-шоу "Прямой эфир".
Между тем мать погибшей – Татьяна Ланшакова – говорит: Азизов умалчивает, что они пробыли в амбулатории целых два часа. Софья лежала под капельницей. Никто и слова не сказал , что причина недомогания – аппендицит. Врачи уверяли, что инфекции нет.
Модель отправили в другую клинику. Там девушку вновь обследовали – сделали УЗИ и МРТ. Медики ничего не обнаружили.
Софье становилось все хуже и хуже, однако никто ничего не предпринимал. По словам матери погибшей, за три часа нахождения в клинике их дочь так и не прооперировали. Девушку перевезли в реанимацию только после того, как перестал прощупываться пульс. У Ланшаковой произошла остановка сердца. Врачи смогли "завести" орган, но ненадолго, вскоре модель умерла, как после выяснилось, от осложнений аппендицита – перитонита.
Татьяна Ланшакова говорит, что Софье изначально проводили неправильное лечение. Девушке, которой срочно требовалось хирургическое вмешательство, зачем-то грели живот, что категорически запрещено при таком диагнозе.
"Я подхожу, а у нее на животе лежит грелка. Я подошла взяла, а она на самом деле горячая была. Я ее убрала в сторону. Приходит доктор наш: "А кто это вам позволил?" и снова положил", – рассказала Татьяна Ланшакова в сегодняшнем выпуске "Прямой эфир".
Семья умершей полагает, что в этом деле есть криминальный след. Родители Софьи озвучили страшное предположение – их дочь разобрали на органы. Российские патологоанатомы установили – у Ланшаковой изъяли матку и яичники.
"Она была накрыта простынкой, в районе низа живота было красное пятнышко крови размером с десятирублевую монету. Я еще подумала: "А почему кровь? Ей же сердце заводили?" В бумагах, которые они прислали, написано, что берут фрагменты всех органов. Нигде не написано, что какой-то орган они заберут полностью", – рыдает безутешная мать.
Родителей убитой поспешил успокоить главный трансплантолог Министерства здравоохранения России Сергей Готье. По его словам, криминальная версия маловероятна.
"Во время вскрытия были изъяты кусочки каких-то других органов, которые всегда изымают для токсикологического исследования. А матку и яичники изымают только потому целиком, что они достаточно маленькие у юной девушки. Вряд ли здесь стоит вопрос о попытках изъять органы с целью трансплантации, поскольку, как я слышал, вся ситуация происходила уже после остановки сердца. По современным методикам органы изымаются после смерти мозга при сохраненном кровообращении", – объяснил академик присутствующим в студии ток-шоу "Прямой эфир".
Готье подчеркнул, между донором и реципиентом должна быть родственная связь, иначе органы могут не прижиться. Обычно, матка изымается у матери и пересаживается дочери, которая не может иметь детей.
После Татьяна Ланшакова сообщила, что не может получить от медицинского учреждения какие-либо документы. Представители клиники отказываются отдавать результаты анализов и квитанции об оплате услуг. Более того, теперь врачи заявляют, что в этой больнице вообще не делают операций – якобы принимают пациентов амбулаторно и не более.
Турецкие медики отрицают обвинение в убийстве ради извлечения органов. Всю вину они перекладывают на отца и мать.
"Если семья Ланшаковых не извинится, мы вынуждены будем обратиться в суд за защитой своих прав и интересов. Тут ждут судмедэкспертизу для того, чтобы возбудить уголовное дело против матери", – сказал представитель медицинской организации в ток-шоу "Прямой эфир".
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