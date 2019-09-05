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Общество

Разобрали на органы в Турции?: обстоятельства смерти российской модели заинтересовали Малахова

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
 16-летняя модель Софья Ланшакова, которая входила в топ-20 самых красивых девушек России, умерла в Турции при странных обстоятельствах. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" появились родители девушки. По их словам, их дочь могли убить ради органов. 
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Софья Ланшакова, отдыхала в Турции с семьей. После ужина в ресторане ей резко стало плохо, болел живот. Девушка подумала, что отравилась и легла спать. На следующее утро родители отвезли юную модель в ближайшую амбулаторию.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Состояние у нее было средней тяжести. Осмотр проходил здесь. Биохимические анализы были очень нехорошие. Мы приняли решение ее госпитализировать в другую клинику, более оснащенную", – говорит врач амбулатории Вахид Азизов корреспонденту ток-шоу "Прямой эфир".

Между тем мать погибшей – Татьяна Ланшакова – говорит: Азизов умалчивает, что они пробыли в амбулатории целых два часа. Софья лежала под капельницей. Никто и слова не сказал , что причина недомогания – аппендицит. Врачи уверяли, что инфекции нет.

Модель отправили в другую клинику. Там девушку вновь обследовали – сделали УЗИ и МРТ. Медики ничего не обнаружили. 

Софье становилось все хуже и хуже, однако никто ничего не предпринимал. По словам матери погибшей, за три часа нахождения в клинике их дочь так и не прооперировали. Девушку перевезли в реанимацию только после того, как перестал прощупываться пульс. У Ланшаковой произошла остановка сердца. Врачи смогли "завести" орган, но ненадолго, вскоре модель умерла, как после выяснилось, от осложнений аппендицита – перитонита.

Татьяна Ланшакова говорит, что Софье изначально проводили неправильное лечение. Девушке, которой срочно требовалось хирургическое вмешательство, зачем-то грели живот, что категорически запрещено при таком диагнозе.

"Я подхожу, а у нее на животе лежит грелка. Я подошла взяла, а она на самом деле горячая была. Я ее убрала в сторону. Приходит доктор наш: "А кто это вам позволил?" и снова положил", – рассказала Татьяна Ланшакова в сегодняшнем выпуске "Прямой эфир".

Семья умершей полагает, что в этом деле есть криминальный след. Родители Софьи озвучили страшное предположение – их дочь разобрали на органы. Российские патологоанатомы установили – у Ланшаковой изъяли матку и яичники.

"Она была накрыта простынкой, в районе низа живота было красное пятнышко крови размером с десятирублевую монету. Я еще подумала: "А почему кровь? Ей же сердце заводили?" В бумагах, которые они прислали, написано, что берут фрагменты всех органов. Нигде не написано, что какой-то орган они заберут полностью", – рыдает безутешная мать.

Родителей убитой поспешил успокоить главный трансплантолог Министерства здравоохранения России Сергей Готье. По его словам, криминальная версия маловероятна.

"Во время вскрытия были изъяты кусочки каких-то других органов, которые всегда изымают для токсикологического исследования. А матку и яичники изымают только потому целиком, что они достаточно маленькие у юной девушки. Вряд ли здесь стоит вопрос о попытках изъять органы с целью трансплантации, поскольку, как я слышал, вся ситуация происходила уже после остановки сердца. По современным методикам органы изымаются после смерти мозга при сохраненном кровообращении", – объяснил академик присутствующим в студии ток-шоу "Прямой эфир".

Готье подчеркнул, между донором и реципиентом должна быть родственная связь, иначе органы могут не прижиться. Обычно, матка изымается у матери и пересаживается дочери, которая не может иметь детей.

После Татьяна Ланшакова сообщила, что не может получить от медицинского учреждения какие-либо документы. Представители клиники отказываются отдавать результаты анализов и квитанции об оплате услуг. Более того, теперь врачи заявляют, что в этой больнице вообще не делают операций – якобы принимают пациентов амбулаторно и не более.

Турецкие медики отрицают обвинение в убийстве ради извлечения органов. Всю вину они перекладывают на отца и мать.

"Если семья Ланшаковых не извинится, мы вынуждены будем обратиться в суд за защитой своих прав и интересов. Тут ждут судмедэкспертизу для того, чтобы возбудить уголовное дело против матери", – сказал представитель медицинской организации в ток-шоу "Прямой эфир".

5 сентября 2019, 18:14

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й положительной аурой Гор по сравнению с ней более старый психологрчески человек Ему просто необходима ее энергетика,без которой он просто впадет в депрессию Поэ\тому-кто моложе- очень спорный вопрос Надюенька-здоровья,счастья и море полодительных эмоций
Ответить
В пресае писалось,что девушка еще в машине,когда они только ехали в гостинницу,пожаловалась на боли в животе ОНи приехали,устроились вигост,может боль уменьшилась и они пошли поесть ,после чего ей срвсем стало плохо Странно,что врачи не смогли определить аппендицит,а там уже вор всю играл перитонит Кровь должгна была показать высокий лейкоцитоз Наверняка,эти <цензура> не определили анализ крови-это же амбулатория-поверхностный осмотр и все.посклрее освободиться от пациента Потом,уже был пенитонит-твердый живот,как можно было пропустить и это На врвчей именно амбулатории надо подать в суд,за непрофисионализм и дловедение до сменти пациента Ужас какой Конечсно,время было упущено,родители и не думали,когда девлча пожаловалась на боли в животе-что это так произойдет катастрофически,думали,банальные клики,скоро пройдут,что часто случается А произошла просто катастрофа Соболезнования родным и близким
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