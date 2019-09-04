Малахов в шоке: тесть и теща оправдывают расстрелявшего жену депутата

Депутат, уважаемый доктор из Челябинской области Азат Зарипов расстрелял жену на глазах у маленьких детей. В ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обнародовали подробности страшного кровопролития.

21 августа 2018 года Азат и Елена Зарипова поссорились, супруги ругались несколько часов. В порыве гнева мужчина достал охотничье ружье. Зарипов дважды выстрелил в супругу и сбежал, оставив ее истекать кровью. Женщина скончалась на месте. Трагедия произошла на глазах одного из троих детей пары.

Соседи и друзья Зариповых до сих пор не верят в произошедшее. Семья с виду казалась очень дружной. Между тем, многие полагают, что причиной трагедии стала ревность: Елена на 18 лет младше Азата. Мать убитой 32-летней Елены Зариповой рассказала, что дочь хотела забрать детей и уйти от мужа.

Удивительно, но земляки оправдывают Азата, у местных он на хорошем счету. Во всем винят Елену, говорят, что она изменяла мужу, хотя доказательств этому нет.

В студии "Прямого эфира" продемонстрировали кадры скрытой съемки, которые выбели из колеи даже видавшего виды ведущего Андрея Малахова. В кадре родители умершей защищают зятя-душегуба. По словам отца Елены, суд над Зариповым не вернет ему дочь. Более того, ни он ни его супруга не стали настаивать на аресте человека, который расправился с их кровиночкой.

"Это наш член семьи, как я могу нашего члена семьи. Отец моих троих внуков. Как я могу своего члена семьи под арест?" – говорит теща Азата Зарипова в ток-шоу "Прямой эфир", а после добавляет, что злости к нему не испытывает.

Общаясь со следователем Зарипов заявил, что разлад в его доме начался за пару месяцев до трагедии. По его словам, супруга познакомилась в Интернете с мужчиной, долго с ним переписывалась. Вскоре Елена заявила, что хочет от него уйти. Зарипов пытался разговаривать с женой, он хотел сохранить семью. Азат заявляет, что убийство совершил осознанно.

Редакции "Прямого эфира" удалось найти человека, с которым Елена познакомилась в Сети. Им оказался Антон из Новосибирска. Мужчина вышел на связь со студией по скайпу. Виртуальный возлюбленный убитой заявил, что Зарипов два года угрожал жене расправой. Он боялся за жизнь зазнобы, поэтому звал ее к себе. К сожалению, впервые увидеть ее он смог только во время похорон. Также Антон показал переписку с Еленой, беседа состоялась в тот роковой вечер. Женщина сообщает, что ей звонил друг мужа, предупреждал, просил быть осторожнее.