Университет транспорта проведет более 60 лекций для москвичей

Лекции пройдут с 1 по 31 октября в рамках проекта
"Путешествие сквозь века". Преподаватели Российского университета
транспорта будут ждать москвичей в Музее современной истории на Тверской, 21,
сообщили в пресс-службе вуза.
Запланировано более 60 лекций по транспортной тематике. Преподаватели будут читать лекции, а студенты возьмут на себя роль экскурсоводов. По словам проректора университета Михаила Кленова, в образовательных мероприятиях примут участие порядка 10 тысяч студентов транспортных учебных заведений.
Помимо прочего, слушателям расскажут о развитии железных дорог в России и их роли в Великой Отечественной войне, об истории Крымского моста. С увлекательными лекциями выступят и студенты: они поведают об истории транспорта и его видах, о профильном образовании. Ежедневно с 11 до 19 часов кроме понедельника и среды будет проходить по три лекции.
Российский университет транспорта – ведущий научно-образовательный центр и крупнейший отраслевой университет России. Здесь готовят специалистов для транспортной сферы и проводят научные исследования.
Ранее "Дни.ру" писали, что Российский университет транспорта вошел в список лучших вузов мира по версии журнала Журнал Rating Review. В перечне представлены учебные заведения из 79 стран.
Транспортный университет занял позиции в интервале между 1001 и 1100 местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу 45-58.
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