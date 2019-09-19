Российский университет транспорта вошел в список лучших вузов мира

Свадьба Бондарчука и Андреевой Рак у Заворотнюк: все новости Новости Украины Форум "Дом-2"

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Четверг 19 сентября
Лента новостей
17:23
"Хулиганка": дочь поиздевалась над спящим Николаевым (видео)
17:14
Знаменитый артист умер в возрасте 62 лет после тяжелой болезни
17:06
"Идеальная Ри": полуголая Дакота продемонстрировала свой рельеф
17:01
Рецепт грибного супа от шеф-повара
16:49
Сборная России взлетела в рейтинге FIFA
16:29
"Апофеоз пошлости": Собчак публично отхлестали за свадьбу с Богомоловым
15:58
Кравец о новом мужике для Лолиты: В штанах все нормально
15:37
Осталось недолго: Меркель предсказали проблемы из-за Украины
15:34
Двое погибших: в Башкирии иномарка съехала в кювет
15:18
Узнавшая об измене Лариса Долина уничтожила самое дорогое у мужа
15:15
Освобожденного из тюрьмы Кокорина мигом отправили в клинику
15:02
Объявлена дата и причина развода поспешных Собчак и Богомолова
14:57
Жуткое происшествие у Крымского моста попало на видео
14:52
Шоу "Холостяк" впервые закончилось помолвкой двух лесбиянок (видео)
14:39
Раскрыты сложности Макрона при общении с Путиным
14:38
"Он был сумасшедшим человеком": Корчевникову раскрыли глаза на проигравшего чужие деньги Абдулова
14:32
Дети из разных стран споют "Во весь голос"
14:31
Как живет Порошенко на ворованные деньги
14:30
"Вылизал и наорал": парень рассказал о неудачном свидании с Топаловым
14:29
Оболванивший миллионы людей Алибасов запретил всей стране обсуждать Заворотнюк
14:07
Прощай, Украина: объявлено о вхождении Донбасса в состав России
13:54
"Имеет право на 30 капель коньяка!": Березин откровенно о состоянии 79-летней Моргуновой
13:51
В подвале жилого дома нашли пенсионера с проломленным черепом
13:44
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
13:28
"Очень эмоционально и жестко": Лукашенко устроил разнос
13:25
Иномарка сбила 9-летнего мальчика под Калининградом
13:14
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
13:12
Теперь официально: Лукашенко сделал заявление о преемнике
13:06
Пришедшей в себя Заворотнюк родные подсунули важные документы
12:54
Перевозбужденные россияне обласкали грудь Топурии
12:38
От Собчак избавились после атаки на Эрнста
12:12
"Перепуганный вид": раскрыто состояние Порошенко после ареста
12:06
Россиян предупредили об опасности клубничных йогуртов
11:58
Вышвырнутый из Белого дома Болтон атаковал Трампа
11:48
Барановскую сняли целующейся с известным певцом
11:29
"Боялась появляться на публике": Меган Фокс откровенно о психологическом срыве
11:27
Зеленский поплатился за секретные контакты с Путиным
11:26
В Москве четыре автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом
11:10
Тайный муж Мироновой годится ей в сыновья
11:09
Звезда ТНТ оконфузилась на глазах у многочисленной публики
10:59
Знаменитая порноактриса найдена мертвой в своем доме
10:47
Грош цена: книги горе-писательницы Бузовой продают за 9 рублей
10:39
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными
10:30
Появился способный убить 80 миллионов человек вирус
10:25
Гарик Сукачев объявил о кончине известного музыканта
10:13
Врачи приняли судьбоносное решение по лечению Заворотнюк
10:13
На Урале детсадовцам предложили на ужин соль
10:01
Медики напугали народ сообщением об опасности зубных имплантатов
09:36
"Хищники" развели Дмитрия Ермака с Наталией Быстровой
09:27
Исаева сообщила о связи Началовой и Шепелева после смерти Фриске
08:49
Жуткий пожар в духовной школе унес жизни 26 детей
08:40
Объявлено о неожиданной перемене в состоянии Заворотнюк
08:40
"К чему эта показуха?!": Бузову в образе мусульманки крепко приложили
08:22
В Москве 10-летний ребенок сломал позвоночник во время квеста
08:15
"Берегите себя": внезапно сдавшая Гагарина оставила сцену
07:24
"Налысо?": Стоцкую умоляют оставить волосы
06:35
Люди молятся за Лукашенко после сообщения о смерти
04:23
Принц не удовлетворяет: Маркл продемонстрировала стертые в кровь колени
02:08
Названа главная составляющая для работы мозга
00:14
Феноменально помолодевшая Климова восхитила внешним видом
21:58
"Все, что можно было сделать, уже сделано": Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
21:54
"Арбузинка сладенькая": россияне растаяли от дочки Кудрявцевой
21:49
Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину задержали
21:31
"Начинает надоедать": Запад подставил мечущегося Зеленского
21:17
"Кусок ***!": взбешенный муж врезал обидчику Повалий
21:15
"Ненастоящее лицо": дочь разоблачила Викторию Боню
21:03
На юге Москвы ребенок сломал позвоночник во время квеста
20:42
У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родится сын
20:36
Под Челябинском прогремел взрыв
20:20
Подкошенная Седокова рассказала о побеге после известия о страшной болезни
19:49
Один человек погиб: возле станции "Рязанский проспект" в Москве произошла перестрелка
19:24
В Уфе автомобиль насмерть сбил рабочего
19:15
Знаменитый артист обвинил сына в краже на шоу Шепелева
18:49
Муж довел до слез народ трогательным обращением к Нетребко
18:29
Уровень безработицы в России резко снизился
17:57
Корчевников разузнал о роли Куликовой в разводе известного актера
17:56
"Состояние обратимое": Заворотнюк дали последнюю надежду
17:52
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост
17:37
На "серой" ветке московского метро погиб пассажир
17:27
Володин назвал необходимое условие для развития транспорта
17:16
На Украине сделали заявление о срыве встречи Путина и Зеленского
17:06
В Ижевске пьяный водитель устроил ДТП
16:58
Вышедшие на волю Кокорин и Мамаев постыдно опустились
16:52
Свадьба на носу? Джигарханян поделился радостной новостью с Борисовым
16:36
В Сахалинской области ввели режим ЧС из-за страшного пожара
16:25
Нож в спину: подчиненные жестко подставили Зеленского
16:03
"Фарфоровая прабабушка": изменившуюся Бабкину затравили
15:57
В Новосибирске женщина с ребенком упала в яму с кипятком
15:34
На Украине закатили истерику в защиту Зеленского
15:20
Экс-футболист "Зенита" скончался на 44-м году жизни
15:16
Лазарева обвинили в наглом воровстве
15:04
Предполагаемый сын Золотухина узнал результаты ДНК-теста у Малахова
14:41
В России обнаружили храм из костей мамонта
14:40
"Бесстыдница!": выставившую перед иконами грудь Кравец побили прихожане
14:40
Пугачева и Галкин расстались накануне важной даты
14:37
"Желаю захлебнуться!": Заворотнюк обратилась к народу на фоне слухов о раке
14:29
Москвичей предупредили о резком снижении давления
14:16
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
14:08
За фото умирающей от рака Заворотнюк предложили миллион
14:03
Бондарчук подтвердила самое страшное о судьбе Заворотнюк
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Компания Руслана Байсарова строит уникальный виадук в Сербии
"Бессовестная, как ты могла!": Пугачева отчитала зарвавшуюся Собчак
Зеленскому пригрозили уголовным делом
Зачем родственники истязают Лидию Федосееву-Шукшину
Концерт Андрея Державина и группы "Сталкер" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
Бывшему президенту Украины публично нагрубили
Общество

Российский университет транспорта вошел в список лучших вузов мира

Фото: Пресс-служба
Журнал Rating Review 19 сентября опубликовал третий международный рейтинг вузов "Три миссии университета". В этом году в него вошли 1200 высших учебных заведений, включая 74 отечественных вуза. Среди них Российский университет транспорта (МИИТ). 
прочитано 151 раз

Рейтинг "Три миссии университета" подготовлен по инициативе Российского союза ректоров по поручению президента Владимира Путина. Вошедшие в перечень 1200 вузов представляют 79 стран.

ПО ТЕМЕ

Студенты получили сертификаты участников студотряда метро Москвы

Российский университет транспорта проведет чемпионат по стандартам "Ворлдскиллс"

В мировом рейтинге главный транспортный вуз страны - Российский университет транспорта – оказался на позиции в интервале между 1001 и 1100 местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу 45-58.

"Три миссии университета" – новый рейтинг, который оценивает образование, науку и взаимодействие с обществом. Репутационные опросы при составлении рейтинга исключены, используются только объективные критерии, одобренные международными экспертами.

Источниками информации являются официальные сайты вузов, государственные органы и независимые международные источники. Среди них Elsevier (владелец библиографической и реферативной базы данных Scopus), Clarivate Analytics (поставщик данных и метрик из InCites и Global Institutional Profiles Project (GIPP)), известные образовательные онлайн-платформы, энциклопедия "Википедия", а также поисковые системы, крупные социальные сети, сайты международных студенческих олимпиад и научных премий.

Фото: Пресс-служба

Создание рейтинга поддержали ведущие вузы России, Китая, Японии, Турции и других государств. В нашей стране и за рубежом прошло масштабное общественное обсуждение с участием более 100 университетов. Членами экспертного совета рейтинга являются 25 экспертов – представители 16 стран.

В подтверждении результатов рейтинга в текущем году активно участвовали зарубежные специалисты, которые анализировали данные 691 университета – 57,6% от списка, планируемого к публикации. В рамках консультаций с экспертами было проверено 16 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Австралии. Все замечания были приняты во внимание. Полностью материалы рейтинга на русском языке опубликованы на официальном сайте журналаRating Review.

Стоит отметить, что Российский университет транспорта также входит в перечень вузов, занимающих 301-350 места в рейтинге высших учебных заведений стран БРИКС. Перечень составляется QS Quacquarelli Symonds.

Автор: 19 сентября 2019, 17:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Начинает надоедать": Запад подставил мечущегося Зеленского
Убийство Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске
Порошенко после ареста решился на дерзкую выходку
Госдума одобрила закон в поддержку российских виноделов

Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению страшной опухоли
"Не надо как Волочкова!": раздвинувшую ноги Макееву призвали угомониться
"Апофеоз пошлости": Собчак публично отхлестали за свадьбу с Богомоловым
Кравец о новом мужике для Лолиты: В штанах все нормально

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

Барановскую сняли целующейся с известным певцом

Телеведущая буквально сияла от счастья
Lifestyle

Концерт Андрея Державина и группы "Сталкер" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Концерт посвященный дискотеке 80-х
Шоу-бизнес

Узнавшая об измене Лариса Долина уничтожила самое дорогое у мужа

На певицу жалуются соседи
Шоу-бизнес

Объявлена дата и причина развода поспешных Собчак и Богомолова

Звезды против счастья

Гороскоп

Гороскоп на октябрь
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вышедшие на волю Кокорин и Мамаев постыдно опустились
Нурмагомедов сделал заявление о завершении карьеры
Загитову сняли в отделении полиции
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте

Регионы

"Будет взорван": страшный прогноз о судьбе Крымского моста
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru