Российский университет транспорта вошел в список лучших вузов мира

Рейтинг "Три миссии университета" подготовлен по
инициативе Российского союза ректоров по поручению президента Владимира Путина.
Вошедшие в перечень 1200 вузов представляют 79 стран.
В мировом рейтинге главный транспортный вуз страны - Российский университет транспорта – оказался на позиции в интервале между 1001 и 1100 местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу 45-58.
"Три миссии университета" – новый рейтинг, который оценивает образование, науку и взаимодействие с обществом. Репутационные опросы при составлении рейтинга исключены, используются только объективные критерии, одобренные международными экспертами.
Источниками информации являются официальные сайты вузов, государственные органы и независимые международные источники. Среди них Elsevier (владелец библиографической и реферативной базы данных Scopus), Clarivate Analytics (поставщик данных и метрик из InCites и Global Institutional Profiles Project (GIPP)), известные образовательные онлайн-платформы, энциклопедия "Википедия", а также поисковые системы, крупные социальные сети, сайты международных студенческих олимпиад и научных премий.
Создание рейтинга поддержали ведущие вузы России, Китая, Японии, Турции и других государств. В нашей стране и за рубежом прошло масштабное общественное обсуждение с участием более 100 университетов. Членами экспертного совета рейтинга являются 25 экспертов – представители 16 стран.
В подтверждении результатов рейтинга в текущем году активно участвовали зарубежные специалисты, которые анализировали данные 691 университета – 57,6% от списка, планируемого к публикации. В рамках консультаций с экспертами было проверено 16 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Австралии. Все замечания были приняты во внимание. Полностью материалы рейтинга на русском языке опубликованы на официальном сайте журналаRating Review.
Стоит отметить, что Российский университет транспорта также входит в перечень вузов, занимающих 301-350 места в рейтинге высших учебных заведений стран БРИКС. Перечень составляется QS Quacquarelli Symonds.
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