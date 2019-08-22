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Общество

Студенты получили сертификаты участников студотряда метро Москвы

Фото: aurora.miit.ru/Алексей Леонов
Более 30 учащихся Российского университета транспорта стали обладателями именных сертификатов участников студенческого отряда Московского метрополитена. Церемония вручения прошла 21 августа в центре профориентации.
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Молодым специалистам необходимо получать практические навыки в своей области и знакомиться с реальной работой столичной подземки, подчеркнул заместитель начальника по управлению персоналом Московского метрополитена Павел Ковалев. Он предложил дополнить стратегию по развитию персонала, включив в нее работу со студентами.

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Положительно оценил этот процесс и начальник отдела волонтерских проектов и студенческих отрядов Центра по социальной и молодежной политики РУТ (МИИТ) Юрий Завалихин. По его словам, движение молодежных студенческих отрядов является самой эффективной формой прохождения производственной практики.

К тому же, добавил он, студотряды выступают в качестве мощного рычага социальной поддержки учащихся. "Работы в отрядах оказывают положительное влияние на процессы трудовой адаптации и приобретения обучающимися новых профессиональных компетенций в рамках выбранной профессии", – подчеркнул Юрий Завалихин.

В весенне-летний период 2019 года в Московском метрополитене работали более 180 студентов. Из них 103 – учащиеся Российского университета транспорта, отметили в пресс-службе вуза. Сейчас к каждой бригаде студентов прикрепляют наставника.

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Публикация от Московское метро (@mosmetro)

Ребят определяют на самые перспективные участки работ, где применяются самые современные технологии. Благодаря гибкому графику молодые специалисты имеют возможность совмещать учебу и работу. Студенты надеются, что в 2020 году будут реализованы проекты по привлечению их к работе в сфере пассажирских сервисов, а также по предоставлению дополнительных услуг клиентам столичной подземки. 

В рамках состоявшегося в центре профориентации мероприятия были вручены не только именные сертификаты бойцов студотряда для учащихся, но и благодарственные письма начальника метрополитена в адрес сотрудников учебных заведений, которые внесли значительный вклад в развитие студенческого отряда метро. Это движение существует с 2015 года.

Структура объединяет студентов различных учебных заведений, которые могут устроиться на работу в столичное метро по срочным трудовым договорам на временные вакансии. Отличие подобного формата работы от практики заключается в том, что участник студотряда получает заработную плату, а также другие социальные преференции. Отмечается, что за весенне-летний период 2019 года свыше 10% участников студенческого отряда были трудоустроены в метрополитене на постоянной основе. 

Автор: 22 августа 2019, 18:05

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