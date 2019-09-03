Русская вдова нигерийского принца привела к Малахову нового темнокожего любовника

Новый возлюбленный младше Ведениной на 22 года. Полицейский из Ганы по имени Орландо Мантей тайком от родителей сбежал к русской невесте. Сейчас мужчина осваивается в русской деревне, знакомится с национальными обычаями. Влюбленные появились в студии "Прямого эфира". Они не скрывали своих чувств.
Родственники умоляют африканца вернуться на родину. Они уверены, что в России Орландо грозит смертельная опасность. Кроме того, близкие выступают против его свадьбы с Наталией. Родители отказываются дать согласие на брак.
"Первый муж Наташи, Пауль, умер, и мы даже не знаем причины. Уверен, нам что-то недоговаривает сама Наташа. Я боюсь за жизнь своего сына. Боюсь, что с ним случится то же самое", – сказал отец Орландо в программе "Прямой эфир".
Напомним, в 2010 году россиянка познакомилась в Сети с мужчиной из Нигерии, который был на 18 лет моложе. Наталия Веденина и Пауль Габриэль Сегун Аджайи три года общались по Skype, потом встретились.
Заморский жених пригласил возлюбленную к себе, оплатив дорогу. Пауль оказался знатного рода, с титулом принца.
Уже через неделю после приезда в Нигерию Пауль предложил Наталии стать его женой. 28 марта 2013 года брак Ведениной и нигерийца был зарегистрирован. Свадьбу гуляли шесть дней согласно местным традициям.
Новоиспеченный супруг Наталии переехал в Россию. Вскоре пара заговорила о детях. Пришлось прибегнуть к ЭКО. 31 июля 2017 года родились близнецы Дэвид и Даниил.
К сожалению, счастье длилось недолго. 33-летний Пауль умер в ночь на 13 октября 2018 года от сердечного приступа. Овдовев, Наталия Веденина стала частым гостем ток-шоу "Прямой эфир".
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