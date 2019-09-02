Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве

В ходе брифинга общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами его руководитель, заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал о том, что в день выборов в столице возможны провокации. Он отметил, что у специалистов есть опыт проверки соответствующих сообщений.



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