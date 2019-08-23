Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму

За основу предвыборной программы столичное отделение
"ЕР" взяло реализацию масштабных проектов, принятых при
непосредственном участии партии. Они обеспечат москвичам новое качество жизни,
социально-экономическое развитие, политическую и общественную стабильность и консолидацию
жителей.
Кандидаты от партии на выборах в Мосгордуму были представлены на форуме "В ответе за Москву!". На открытии мероприятия секретарь столичного отделения партии Андрей Метельский отметил, что форум проходит в День Российского флага. Он подчеркнул, что некоторые кандидаты, хоть и не состоят в партии, но разделяют цели и задачи "ЕР", имеют те же взгляды на происходящее в городе и стране.
Метельский напомнил, что кандидаты собирали подписи избирателей, хотя имели право этим не заниматься. Кроме того, все они прошли процедуру внутрипартийного предварительного голосования, встречались с людьми, представляли свои программы, участвовали в дебатах.
"Польза такой коммуникации с избирателями доказана многолетней нашей практикой. И сбор подписей стал еще одним таким способом взаимодействовать с людьми – услышать их и рассказать о себе", – сказал секретарь московского отделения "ЕР".
В свою очередь заместитель секретаря генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов отметил, что все 26 кандидатов могут рассчитывать на поддержку "Единой России. Кроме того, они вправе использовать партийную символику.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября в Единый день голосования. Жители столицы будут выбирать 45 депутатов.
Популярные темы форума
Батюшка пристает ко мне
Я очень люблю музыку
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Девушка снималась в порно
Что происходит с Джигарханяном?
Животные
Ненавижу свекра
Секс на первом свидании
Ненавижу жмотов