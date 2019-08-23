Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму

Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент. 14 из них – действующие депутаты Мосгордумы, при этом 19 из 26 состоят в партии, а семеро – беспартийные.



прочитано 284 раза