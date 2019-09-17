Милонов: Защитники приговоренного к сроку Устинова не разобрались в деле

Действиями в поддержку осужденного на 3,5 года Павла Устинова либералы пытаются давить на суд, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий напомнил, что вступать в силовой конфликт с сотрудниками правоохранительных органов нельзя.



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