"ЕР" ускорит принятие закона о "наливайках" в многоквартирных домах

Нормативно-правовой акт был разработан членами фракции
"Единая Россия" в нижней палате парламента. По словам депутата
Госдумы, секретаря генсовета партии Ольги Баталиной, единороссы ставят задачу
принять законопроект в течение осенней сессии.
По ее словами, документ установит минимальные требования к площади торговых точек, расположенных в жилых домах. "Самое главное – он вернет полномочия регионам вводить самостоятельно дополнительные ограничения, исходя из своих региональных особенностей, масштабов населенного пункта", – отметила парламентарий.
Важно, что жители сами получат возможность влиять на процесс. На основе решения собрания собственников жилья региональные власти могут принимать различные ограничительные меры. "Рассчитываем, что в ближайшее время, до первого чтения, представители законодательных собраний свои инициативы нам направят", – сказала Баталина.
Парламентарий напомнила, что с 2017 года у регионов нет полномочий ограничивать деятельность "наливаек". При этом к работе подобных точек общественного питания поступает много жалоб, рассказала она.
Люди в своих обращениях выражают недовольство бесконечным шумом и нарушением общественного порядка, а также указывают на продажи контрафактной продукции. При этом такие точки зачастую расположены рядом с детскими площадками.
Закон должен максимально защищать граждан, но при этом учитывать интересы добросовестных предпринимателей, которые не должны страдать от избыточного регулирования на федеральном уровне, подчеркнул Баталина.
В свою очередь руководитель общероссийского проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев рассказал, что граждане направили в адрес проекта более 15 тысяч обращений с просьбой отреагировать на ситуацию с "наливайками". "Мы можем ответственно заявить, что семь из десяти подобных организаций торгуют нелегальным алкоголем, а пять из десяти – продают алкоголь детям", – сказал он.
При введении ограничений необходимо думать о соблюдении баланса, отметила вице-президент "Опоры России", глава экспертного совета дискуссионной площадки партии "Лидерство и развитие" Марина Блудян. Она напомнила, что в сфере торговли алкоголем занято 25% российских предпринимателей.
Важно не ограничивать деятельность легальных заведений, подчеркнула она. Блудян предложила оценить эффект от введения ограничений в некоторых регионах. Таким субъектом Федерации может стать Удмуртия.
К борьбе с нарушениями антиалкогольного законодательства стоит привлекать активных граждан, уверена координатор площадки "Единой России" "Благополучие человека" ректор РГСУ Наталья Починок. По ее мнению, необходимо предоставить больше полномочий народным дружинам, имеющим соответствующий статус и необходимую подготовку.
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