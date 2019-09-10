Путин уволил почти 30 силовиков

Президент России подписал указ об увольнениях и назначениях в правоохранительных органах. В отставку были отправлены почти 30 генералов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
По информации издания, от должностей освобождены руководитель ГСУ СКР по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и глава СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин. Кроме того, Владимир Путин уволил старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерала-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова.
Главой управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве был назначен генерал-майор полиции Андрей Янишевский, передает "Москва 24". Пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов. Генерал-майор полиции Павел Караганда стал главой МВД Крыма.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вам водолеи?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
На каком свидании можно спать?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.