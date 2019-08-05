Дональд Трамп поставил диагноз устроившим массовые расстрелы

По мнению главы Белого дома, оба преступника нездоровы. "Если вы посмотрите на оба этих случая – это психическое заболевание. Это действительно люди, которые очень серьезно психически больны", – высказался лидер США.
Дональд Трамп отметил, что массовые расстрелы в Америке случаются довольно часто. Глава Белого дома заявил, что переговорил с руководителем ФБР, генпрокурором и конгрессменами. По данным телеканала "360", 5 августа Трамп выступит с отдельным заявлением по этой проблеме.
"Ненависти нет места в нашей стране!" – уверен президент.
Напомним, что в США в течение суток произошли два массовых расстрела людей. Утром 3 августа Патрик Крусиес напал на посетителей и работников супермаркета в городе Эль-Пасо, штат Техас. Он убил 20 человек и ранил еще 26, после чего сдался полиции.
В ночь на 4 августа Коннор Беттс открыл стрельбу из автоматической винтовки по прохожим в городе Дейтон, штат Огайо. Девять человек погибли, более 20 получили ранения. Преступник отказался сдаться, его застрелила полиция. Стоит отметить, что одной из жертв нападения оказалась младшая сестра Беттса.
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