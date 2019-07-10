Владимир Познер авторитетно отчитал оскорбившего Владимира Путина грузинского журналиста
Познер прокомментировал случившееся на своем личном сайте. Он написал, что ни у кого нет права кого-либо оскорблять, а тем более у журналиста.
"Ко мне продолжают обращаться с просьбой высказаться по поводу слов, сказанных ведущим канала "Рустави-2", господином Габуния, в адрес президента РФ Владимира Путина; я отказывался делать это, исходя из убеждения, что не надо обострять и так острую ситуацию. Но я все-таки хотел бы, чтобы не было сомнений в моей позиции", – начал Владимир Владимирович.
По его мнению,каждый человек имеет право на свое личное мнение. Но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто – особенно журналист.
"В любой стране – по крайне мере, из мне знакомых – журналист, позволивший себе подобное, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в этой профессии", – высказался писатель.
Он также отметил, что несмотря на то, что политика – грязное дело, все-равно должны присутствовать определенные границы. "Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом – не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики", – подытожил Познер.
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