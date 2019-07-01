Россиян предупредили об опасной "молочке"
Роскачество проверит, как торговые точки соблюдают новые правила продажи молочной продукции. В соответствии с принятыми нормативами, они должны быть выделены надписью "Продукты без заменителя молочного жира". Правительство России приняло такое постановление в январе этого года.
Как отметили в Роскачестве, практика разделения продуктов одной категории с разным составом в мире распространена. Эти подсказки помогают потребителю быстро и безошибочно найти нужный вид "молочки".
Эксперты организации проведут пробный рейд по российским магазинам. Они выяснят, сколько торговых точек изменили полки с молочной продукцией в соответствии со вступившим в силу постановлением, передает телеканал "360".
В то же время, специалисты не склонны возлагать большие надежды на новые меры. По итогам 2018 года Россельхознадзор выяснил, что каждый пятый молочный продукт на российских прилавках – фальсификат, содержащий вместо молочного жира пальмовое или другое растительное масло. Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что уберечься от фальсификата россияне едва ли смогут – они уже привыкли за него переплачивать, сообщает НСН.
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