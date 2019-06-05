Лукашенко в отставку: народ выбрал Зеленского
Александр Лукашенко или Владимир Зеленский – кого хотели бы видеть белорусы на посту президента страны? С таким вопросом обратились к жителям Барановичей исследователи общественного мнения.
Результаты опроса его инициаторов удивили. Мнения разделились пополам – причем по половому признаку. Мужчины выражали поддержку действующему президенту Александру Лукашенко – подчеркивая, что он обеспечивает стабильность в стране.
А вот женщины отдают предпочтение Владимиру Зеленскому. Дамы отмечают, что ставший 2 недели назад президентом Украины шоумен – импозантный мужчина. Многи считают, что он честный и многое в Незалежной сможет изменить.
А Александр Лукашенко во главе Белоруссии уже четверть века. Из молодого и популярного руководителя он давно превратился в стареющего патриарха политики – так что женщинам он, как выяснилось, не интересен, сообщает портал UDF.by.
Как стало известно, Александр Лукашенко готовит изменения в конституцию Белорусии. Эксперты считают, что президент всерьез задумался о передаче власти. Батька не собирается сидеть в президентском кресле до конца жизни и рассчитывает на мирную передачу полномочий.
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