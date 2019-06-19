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Общество

Необычный флешмоб с сыром захватил детей по всему миру

Кадр из мультфильма "Рататуй"
Американский телеведущий Джимми Киммел запустил необычный флешмоб – дети должны кидать сыр в своих родителей и записывать их реакцию на видео. Самые яркие ролики появились в эфире популярного телешоу.
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Накануне Дня отца команда ведущего предложила детям по всему миру принять участие в необычной акции – бросить сыр в своего родителя и записать его реакцию на видео. Телевизионщики получили сотни забавных роликов. Самые яркие из них показали в эфире в понедельник, 17 июня. 

Джимми Киммел рассказал зрителям, что вдохновением для флешмоба послужила другая популярная акция. "На протяжении многих лет мы просим детей делать неожиданные вещи со своими родителями. И в этом году мы решили собрать видео, на которых ребята бросают сыр в отцов. Это ответ на тот популярный флешмоб, когда родители кидали кусками сыра в своих детей", – отметил телеведущий.

Автор: Полина Крылова19 июня 2019, 04:19

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