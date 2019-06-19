Необычный флешмоб с сыром захватил детей по всему миру
Накануне Дня отца команда ведущего предложила детям по всему миру принять участие в необычной акции – бросить сыр в своего родителя и записать его реакцию на видео. Телевизионщики получили сотни забавных роликов. Самые яркие из них показали в эфире в понедельник, 17 июня.
Джимми Киммел рассказал зрителям, что вдохновением для флешмоба послужила другая популярная акция. "На протяжении многих лет мы просим детей делать неожиданные вещи со своими родителями. И в этом году мы решили собрать видео, на которых ребята бросают сыр в отцов. Это ответ на тот популярный флешмоб, когда родители кидали кусками сыра в своих детей", – отметил телеведущий.
Звезду поддержали коллеги
Актриса поделилась провокационным видео в соцсети
Шоумен рассказал о сложных взаимоотношениях в семье
Бешеные критики накинулись на звезду
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Загадочные обьекты
Срочно!
Существует ли бумеранг?
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Сделать ботокс
Секс нежданчик
Ехать одной на море?..
Видимся один раз в неделю
Почему мужчины такие наглые?
Жанна Фриске
Молодой человек - бисексуал
Что меняет роспись?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Подруга простила парню измены
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Брат оказался геем
Конфликт в Чемодановке
Негры.
Беременна от пьющего