Новые законы сильно изменят жизнь россиян в июне
С июня окончательно отменяется внутрироссийский роуминг. Все входящие звонки в сетях российских операторов по новым законам станут бесплатными.
Роуминг отменяется автоматически на всех тарифах, дополнительной оплаты от абонента не требуется. Все смс-сообщения, количество минут и интернет-трафика сохраняется в соответствии с действующим на момент отмены роуминга тарифом.
По новым законам с 1 июня меняется порядок рассмотрения споров по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Если между страховщиком и потерпевшим возникают противоречия, то перед подачей иска в суд дело ляжет на стол финансовому омбудсмену.
Он вправе разбираться споры стоимостью до полумиллиона рублей. Решения финансового омбудсмена обязательны для исполнения, но их могут оспорить как клиент, так и страховая компания. Обратиться к финомбудсмену граждане могут бесплатно.
Кроме того, по новым законам с 1 июня водители могут оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без сотрудников полиции. Это касается в том числе случаев, когда попавший в ДТП автомобиль зарегистрирован и застрахован за пределами России.
По новым законам расширяются возможности россиян по распоряжению имуществом после смерти. Теперь супруги могут составить совместное завещание, где будет определено, какое наследство, кому и в какой очередности перейдет.
Также с июня магазины не смогут возвращать поставщикам продукты со сроком хранения менее 30 дней – мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты и другие. В общей сложности это 70% ассортимента в магазинах.
Также с 1 июня начнется очередной, уже третий этап амнистии капиталов. По новым законам, россияне, готовые перевести активы из-за рубежа обратно в нашу страну, должны добровольно задекларировать их до 2020 года. В таком случае они будут освобождены от ответственности.
Говорят, крест стал мироточить
Балерина запросила большую сумму
Вражда возникла и между братьями-принцами
Певец поздравил бывшую жену
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
бутылки принемать будут сетевые магазины!
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Подскажите бизнес на 100т.р
Жизнь в деревне
Переезд на юг
Не можем иметь совместных детей
Родить после 30
Секс по дружбе
Много сексуальных партнеров
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Секс с бывшей
Как похудеть без диеты
Зачем обижают Бузову?
Как быстро набрать вес?
Не носит обручальное кольцо
Тимати посвятил Децлу песню
На первом свидании говорил о бывшей
Хочу забрать назад подарок
Заголовки
Как избавиться от похмелья
Верите ли вы в знаки?
Ищу человека!
Хочу накачать ягодицы
Ориентация Егора Крида
Кто такие ханжи?