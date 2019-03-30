Как новые законы изменят жизнь россиян в апреле

Наступающий апрель принесет долгожданное тепло уставшим от зимы россиянам. Вместе с тем в силу вступят новые законы, которые могут сильно повлиять на граждан. "Дни.ру" выяснили, как изменится жизнь россиян с приходом второго весеннего месяца.



прочитано 120 раз