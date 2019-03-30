Как новые законы изменят жизнь россиян в апреле
По новым законам с начала апреля будут проиндексированы
социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению. С 1 апреля на два
процента вырастут пенсии граждан, оставшихся без права на получение страховой
пенсии.
Кроме того, повысится размер социальных пенсий по старости, а также инвалидности и потере кормильца. В соответствии с новыми законами, индексация пенсий коснется четырех миллионов россиян, 3,2 из них получают социальное обеспечение.
Новые законы затронут и автомобилистов. Со 2 апреля меняются правила оформления автогражданской ответственности. Теперь водители смогут сами выбирать страховую компанию. Документы будут оформляться в системах Российского союза автостраховщиков оформляться: "Е-Гарант" для электронных и "Единый агент" – для бумажных документов.
В указанных системах будут представлены все лицензионные страховые компании. До этого выбирать водители не могли, страховщики "назначались" автоматически.
Обрадует автолюбителей и заморозка топливных цен. Правительство и нефтяники достигли соответствующего соглашения в конце марта. Срок действия договоренности – с 1 апреля по 1 июля.
С 1 апреля вводятся изменения в расчет налога на добавленную стоимость (НДС). Обновляется список продовольственных и детских товаров для ставки 10%. Также по новым законам обновляется форма декларации для компаний.
За первый квартал теперь придется отчитываться по измененному варианту декларации. Срок – не позднее 25 апреля. Также в апреле вводятся новые бланки для уведомления об освобождении от НДС. Один предназначен плательщикам Единого сельскохозяйственного налога, другой – для остальных категорий. Устаревшие формы приниматься больше не будут.
По новым законам с середины апреля в 15 регионах начинается переход на цифровое телевидение с аналогового формата. Перемены затронут Москву, Московскую, Костромскую, Новгородскую области, Калмыкию, Удмуртию, Чувашию, Ставропольский край и ряд других субъектов Федерации.
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