СМИ сообщили об отлете скандального депутата Резника в Чехию
Стоит отметить, что 4 мая в столице республики Праге был запланирован марш сторонников легализации марихуаны. "Как пишут СМИ, Чехия "славится" либеральным отношением к наркотикам", – отмечает ФАН.
"Это была запланированная давно поездка. У меня все идет по плану", – цитируют журналисты депутата. Однако видео или аудиозаписи разговора ФАН не опубликовало.
Как утверждает агентство, Резник в момент общения с журналистами находился в приподнятом настроении. "Никаких анализов или действий по опровержению скандальной информации Максим Резник не планирует", – пишет ФАН. Журналисты предположили, что законодатель, возможно, считает, что раз он находится под депутатской неприкосновенностью, то правоохранители и общественность не могут предъявить к нему претензий.
А между тем скандал вокруг него разгорелся нешуточный. 1 мая Резник вел себя вызывающе во время шествия и выкрикивал провокационные лозунги. В итоге полиция была вынуждена скрутить его.
Поведение парламентария возмутило петербуржцев. Они создали петицию на имя председателя Законодательного Собрания города Вячеслава Макарова и призвали лишить Резника его полномочий. За сутки обращение поддержали несколько тысяч человек.
Возмущенные жители потребовали обязать депутата ЗакС Санкт-Петербурга Резника сдать анализ на наркотики. Человек, принимающий важные для всего города законы, не имеет права употреблять запрещенные вещества, утверждают авторы петиции.
Накануне ФАН сообщило, что приобрело куртку Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу. "Выставленная на продажу верхняя одежда была очень похожа на ту, в которой Резник ранее появлялся в публичных местах", – утверждают журналисты. Агентство отмечает, что передало куртку в правоохранительные органы для анализа на наличие запрещенных веществ.
Ранее бывший член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутат Госдумы Виталий Милонов назвал странным поведение Максима Резника на первомайской демонстрации. Депутатский мандат и наркотики – вещи несовместимые, подчеркнул Милонов. "Я считаю, если у человека обнаружили наркотики, его депутатство должно моментально закончиться", – сказал парламентарий.
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