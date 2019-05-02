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Общество

Милонов предложил проверить на наркотики петербургского политика

Виталий Милонов. Фото: Global Look Press
Бывший член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а ныне депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал поведение петербургского политика Максима Резника на первомайской демонстрации. По мнению парламентария, задержанный намеренно провоцировал полицию.   
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Депутатский мандат и наркотики – вещи несовместимые, подчеркнул Милонов. В бытность членом Заксобрания Санкт-Петербурга, он предлагал законом установить обязательную проверку слуг народа на запрещенные вещества.  

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"Я считаю, если у человека обнаружили наркотики, его депутатство должно моментально закончиться, потому что наркотики и депутатство – это несовместимые вещи", – приводят слова парламентария издание "Невские новости".  

Поведение Резника Милонов назвал странным и не исключил, что тот получил "некие инструкции" во время поездки за границу. Петербургский политик намеренно провоцирует полицию, чтобы его задержали, полагает Милонов. Таким образом он хочет показать, что власть ущемляет свободу, уверен законодатель.  

"Вот и провокации, желание, чтобы его задержали. Чтобы ему покричать, чтобы снова поправить изрядно подпорченный статус", – сказал депутат. По его словам, определить вменяемость человека и наличие в его организме запрещенных веществ может только специальная экспертиза.  

Напомним, ранее Виталий Милонов предложил пройти тест на наркотики блогеру Алексею Навальному. Парламентарий отметил, что усомнился в адекватности главы так нызываемого Фонда борьбы с коррупцией после просмотра роликов на его YouTube-канале.   

Депутат назвал блогера "странным парнем", который пребывает в неадекватном состоянии. По словам Милонова, он видел несколько роликов, и они произвели на него не самое приятное впечатление. 
 

Автор: Иван Поляков2 мая 2019, 11:29

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