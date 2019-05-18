Милонов потребовал проверить скандального депутата Резника из-за обвинений в "строительном рэкете"
Комментируя расследование Федеральному агентству новостей, депутат Госдумы Виталий Милонов удивился, что Максим Резник, чье имя попало в скандалы с наркотиками и вымогательством денег, до сих пор не наказан. Например, бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, замешанный в хищениях при строительстве стадиона "Санкт-Петербург", и депутат-взяточник Вячеслав Нотяг уже отбывают наказания в местах не столь отдаленных. Милонов считает, что оставаться безнаказанным Резнику и Вишневскому позволяет наличие у них покровителей.
Депутат Госдумы уверен, что Резник играет роль "дежурного оппозиционера", который как черт из табакерки выскакивает в нужный момент и начинает устраивать протестные акции. По Мнению Милонова, один Нотяг был не в состоянии провернуть схему с вымогательством денег у девелоперов, его просто сделали козлом отпущения. А вот благодаря таким депутатам, как Резник, многие петербуржцы не стали участниками программы реновации жилья и остались жить в своих хрущевках, уверен парламентарий.
Максим Резник прославился на всю страну на первомайском шествии, во время которого вел себя вызывающе и устраивал провокации. Возмущенные жители потребовали обязать скандалиста сдать анализ на наркотики. Тот, однако, навстречу общественности не пошел, а, согласно данным журналистов, отправился в Чехию.
17 мая чета Резников явилась в 34-е отделение полиции Санкт-Петербурга для дачи объяснений по делу об употреблении наркотиков. Сам Резник не стал общаться с правоохранителями, прикрываясь своей депутатской неприкосновенностью, сообщили СМИ. С представителями правоохранительных органов разговаривала Ксения Казарина.
Ранее бывший член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а ныне депутат Госдумы Виталий Милонов назвал странным поведение Максима Резника на первомайской демонстрации. Депутатский мандат и наркотики – вещи несовместимые, подчеркнул Милонов.
"Я считаю, если у человека обнаружили наркотики, его депутатство должно моментально закончиться, потому что наркотики и депутатство – это несовместимые вещи", – подчеркнул парламентарий.
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