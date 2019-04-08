Животных из "китовой тюрьмы" решили отпустить на волю
Соглашение подписали российские ученые и группа экспертов исследователя Жан-Мишеля Кусто. Освобождение животных начнется в мае.
По словам специалистов, некоторые белухи и косатки имеют проблемы со здоровьем. "Животные пережили зимовку в неволе, это всегда испытание. Мы выявили некоторые проблемы в здоровье", – цитирует замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова РИА Новости.
Ранее в Приморье прибыл океанолог Жан-Мишель Кусто, чтобы разобраться с проблемой "китовой тюрьмы". В беседе с журналистами французский специалист отметил, что хочет лично увидеть, в каком состоянии находятся животные. Он добавил, что будет работать над планом спасения млекопитающих вместе с другими экспертами, сообщает Пятый канал.
В конце прошлого года СМИ писали о том, что следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными в бухте Средняя. Браконьеры собирались продать 13 краснокнижных косаток в Китай. В течение пяти лет из России вывезли 15 млекопитающих, передает "Царьград".
Позднее стало известно, что из "китовой тюрьмы" пропали три белухи и одна косатка. Зоозащитники заявили, что млекопитающие погибли из-за жестоких условий. Президент России потребовал проверить в Средней соблюдение закона по добыче и охране морских животных. Позднее Сахалинский суд подтвердил, что всех косаток и белух выловили незаконно, сообщает телеканал "360".
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