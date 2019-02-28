После возмущенного крика Ди Каприо ФСБ встала на уши

Ведомство завело новые административные дела из-за "китовой тюрьмы" в Приморье. Пост голливудского актера Леонардо Ди Каприо в Facebook произвел эффект разорвавшейся бомбы.

ФСБ возбудила дела в отношении компаний, которые создали так называемую китовую тюрьму. Причина – нарушения правил рыболовства. По мнению экспертов, как и Ди Каприо, условия содержания там косаток и белух являются неудовлетворительными: они находятся в тесноте, страдают от холода, снега и льда.

Теперь по закону придется отвечать компаниям "Океанариум ДВ", "Белый кит", "Афалина" и "Сочинский дельфинарий", передает РИА Новости. Они осуществляли добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края.

В настоящее время в "китовой тюрьме" находятся 11 косаток и 87 белух. Данные факты и побудили Ди Каприо обратиться к общественности через соцсеть и тем самым привлечь к проблеме внимание. В ФСБ считают, что морских животных необходимо выпустить в естественную среду обитания после предварительной адаптации.

Напомним, о "китовой тюрьме" стало известно в октябре 2018 года после того, как о ситуации узнали в Greenpeace. После скандала к расследованию подключились прокуратура и Следственный комитет России, обнаружившие ряд нарушений со стороны Росрыболовства и нескольких компаний. Было возбуждено уголовное дело. Знакомы с ситуацией и в Кремле.

Отметим, с призывом выпустить животных на волю, помимо Ди Каприо, выступила его голливудская коллега Памела Андерсон. Артист не смог остаться равнодушным, когда узнал о жестоком обращении с животными – своим криком души он поделился в соцсети.