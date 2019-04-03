Как "Единая Россия" готовится к диктанту Победы
Площадки диктанта откроются в России, нескольких странах СНГ, в Израиле, Китае, Сербии и Германии. Там живет много наших соотечественников и большое количество людей, интересующихся русской историей, отметил координатор партийного проекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В России в организации "Диктанта Победы" участвуют Рособрнадзор, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, общественное движение "Волонтеры Победы". Диктант пройдет в 54 регионах, больше всего площадок откроется в Мордовии и Белгородской области.
На первом заседании оргкомитета исторической акции сегодня обсудили содержание заданий для диктанта. Они разрабатываются историками и будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства и многому другому.
В следующем году весь мир будет отмечать 75-летие Великой Победы и количество площадок, на которых пройдет историческая акция, увеличится. Диктант напишут в США, Великобритании и Франции.
Партийный проект "Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры, ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Координирует проект замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, его общественный совет возглавляет директор СВР Сергей Нарышкин.
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