Опубликован график отключений горячей воды в Москве

График летних профилактических отключений горячей воды уже утвержден. Узнать, когда конкретно в том или ином доме в трубах останется только холодная вода можно на специальной интернет-странице Московской объединенной энергетической компании. Сервис позволяет узнать, когда начнутся профилактические работы и когда они окончатся. Для этого достаточно всего лишь вбить в специальную строку интересующий адрес.

