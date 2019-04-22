"Шлем лучи добра": россияне поздравляют Дмитрия Быкова с облегчением
Журналист рассказал о состоянии своего здоровья. Он заверил, что "слухи, как обычно, сильно преувеличены".
"Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!" – написал Дмитрий Быков в соцсети 22 апреля. Все неравнодушные пользователи тут же отреагировали на хорошую новость.
Россияне выразили радость в связи с тем, что публицисту стало легче. "Мы за вами "наблюдаем" и шлем лучи добра", "Отличные новости! Дмитрий Львович, мы Вас обожаем! Будьте здоровы, берегите себя!", "Дмитрий Львович! Это чудесно! Радуюсь безумно!!! Здоровья Вам!!!", "Миленький, чудо-человек, будьте с нами!", "Выздоравливайте скорей", "Поздравляем!" – прокомментировали пост Дмитрия Быкова фолловеры.
Напомним, 17 апреля журналисту стало плохо во время полета в Уфу, где он должен был читать лекцию. Из самолета Дмитрия Быкова сразу же доставили в больницу. Врачи сообщали о крайне тяжелом состоянии литератора. Подозревали инсульт, однако эта информация позже была опровергнута. Писатель был введен в состояние медикаментозной комы. После этого специалисты решились доставить его в Москву.
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