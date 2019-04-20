Как спасают впавшего в кому Быкова
Данные о состоянии здоровья Дмитрия Быкова, попадающие в СМИ, заставили многих поклонников творчества писателя испугаться за его жизнь. Некоторые и вовсе были уверены, что литератора настигло проклятие Юлии Началовой – уж очень были похожи симптомы.
Дмитрия Быкова, которого врачи ввели в состояние искусственной комы, все же удалось доставить в Москву. О том, как столичные специалисты спасают писателя, рассказал его коллега, глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
"Это абсолютно современно оснащенное пространство, где находится множество людей с диагнозами, похожими на диагноз Быкова. Оно напичкано аппаратурой как МКС", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва".
Дмитрий Муратов подчеркнул, что видел самого Дмитрия Быкова, а также разговаривал с его лечащим врачом, а также с главой отделения, в котором лежит писатель. "Прекрасные абсолютно врачи – суперпрофессионалы НИИ Бурденко", – заметил он.
"Состояние здоровья Быкова улучшается. Там виден прогресс. В состоянии здоровья Быкова наметились положительные перемены", – рассказал глава редакционного совета "Новой газеты".
Кроме того, бороться с болезнью Дмитрию Быкову помогает присутствие близких людей. "С ним мама, сын. Их уже пропускают к нему. Все это делает взгляд на вещи куда более оптимистичным", – заключил Дмитрий Муратов.
Напомним, 16 апреля в Уфе Дмитрий Быков попал больницу после того, как ему стало плохо в самолете. Сообщалось о подозрении врачей на инсульт, однако эта информация позже была опровергнута. Точных диагнозов пока не называется. Тем ни менее, известно, что Быков был введен в состояние искусственной комы. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
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