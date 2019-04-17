Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован

Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в столице Башкирии 16 апреля, передает РЕН ТВ. По данным портала, самочувствие журналиста резко ухудшилось за несколько часов до выступления. Перед тем как приехать в Уфу, он читал лекцию в Екатеринбурге.
В группе Быкова в соцсети "ВКонтакте" сообщается об отмене выступления. Его супруга заявила, что комментариев не будет. О состоянии и диагнозе писателя пока ничего не известно.
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