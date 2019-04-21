"Очень слаб": Последние новости о состоянии Дмитрия Быкова
О самочувствии Дмитрия Быкова его супруга Ирина Лукьянова. Судя по ее словам, в его состоянии наметились улучшения.
Дмитрий Быков практически пришел в сознание. "Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует. Еду в больницу, может быть, там поговорю с врачами и что-то узнаю", – цитирует телеканал "360" Ирину Лукьянову. До этого на своей странице в Facebook жена Дмитрия Быкова рассказывала, что он начал слышать людей и реагировать на внешние раздражители.
Напомним, 17 апреля Дмитрию Быкову стало плохо во время полета в Уфу, где он должен был читать лекцию. Из самолета писателя сразу же доставили в больницу. Врачи сообщали о крайне тяжелом состоянии литератора.
Дмитрий Быков был введен в состояние медикаментозной комы. После этого специалисты решились доставить его в Москву. "Это абсолютно современно оснащенное пространство, где находится множество людей с диагнозами, похожими на диагноз Быкова. Оно напичкано аппаратурой как МКС", – рассказывал о палате литератора в НИИ Бурденко глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Также он рассказал, что в состоянии Дмитрия Быкова заметен прогресс. Помогает литератору и тот факт, что к нему в палату пускают близких.
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