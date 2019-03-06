Москвичей предупредили об арктическом вторжении
Сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на праздничной неделе погода будет крайне неустойчивой. Жителям города стоит подготовиться как к сильным морозам, так и к потеплению.
"Началась неделя Масленицы, и мы очень рассчитываем, что прогноз на эту блинную неделю не будет комом. На самом деле прогноз сложный, погода будет очень изменчивой", – цитирует синоптика телеканал "360".
В среду, 6 марта, начнется арктическое вторжение, сообщает центр погоды "Фобос". Во второй половине дня столбики термометров опустятся до нулевой отметки. В ночь на 7 марта в Москве похолодает до -10. Днем температура поднимется до -2.
В праздничный день в столицу ворвется тепло. 8 марта воздух прогреется до +3…+ 4. В субботу и воскресенье, 9 и 10 марта, столбики термометров поднимутся до +5. Об этом рассказала специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, уточняет сетевое издание m24.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что накануне праздника на большей части европейской территории страны пройдут сильные дожди. В Ростовской и Волгоградской областях ожидаются грозы. Осадки также пройдут в Приволжском регионе и Республике Адыгея, сообщает "Вечерняя Москва".
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