Аномальные морозы сорвали приход весны в Москву
Специалист рассказал, что 1 марта в Москве будет тепло – около нуля. В городе прогнозируется мокрый снег, местами ожидаются метель и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.
А уже 2 марта в столицу вернутся морозы. Ночная температура будет -9...-11, днем столбики термометров поднимутся до -4...-6. Как отметил синоптик, в этот день будет солнечно, местами пройдет небольшой снег.
В ночь на 3 марта в городе ожидается погода, характерная для середины января. Ночью температура упадет до -11...-16. Днем циркуляция воздуха изменится, и столбики термометров покажут -1...-6, передает сетевое издание m24.ru.
Ранее сообщалось, что 28 февраля атмосферное давление в Москве приблизится к низким показаниям. В середине дня оно составит 725 миллиметров ртутного столба. Рекордно низкое давление было зафиксировано в 1990 году. Тогда оно опустилось до 720 миллиметров. Напомним, что климатическая норма для февраля составляет 749 миллиметров ртутного столба.
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