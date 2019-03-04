Блины на Масленицу: как съесть и не потолстеть

Если вы хотите провести праздничную неделю с пользой для здоровья, рекомендуем вам внимательнее следить за рационом. "Дни.ру" подготовили полезный материал о том, как не поправиться после блинов на Масленицу.

Праздничная неделя перед Великим постом считается одной из самых долгожданных для россиян. В это время люди проводят много времени на улице, участвуют в развлекательных мероприятиях или приглашают родных и друзей домой и готовят вкусные блюда. Каждая семья обязательно делает блины на Масленицу или же приобретает готовые продукты в магазинах.

"Вкусная" статистика

Сегодня вы можете встретить множество различных начинок для вкусных лепешек. В конце февраля специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения даже провели опрос среди жителей нашей страны о любимых начинках. Самой популярной оказалась сметана. За нее проголосовали почти половина респондентов.

Следом за ней идут варенье, которые выбрали 33% россиян. Третье место разделили сгущенное молоко и творог – каждый продукт набрал по 23% голосов. Менее востребованными оказались начинка из мяса и мед, получившие 19%. Далее идет масло и икра – 13% и 12% соответственно. И всего 4% россиян готовы отведать на Масленицу в 2019 году лепешки с рыбой, передает РИА Новости.

Опасность блинов

Румяные блины на протяжении многих лет остаются самым любимым лакомством на праздничной неделе. Но не все задумываются над тем, какой вред они могут нанести нашему здоровью. В первый день гуляний Роскомнадзор опубликовал полезную памятку о профилактике пищевых отравлений.

Представители ведомства отмечают, что если вы приобретаете ингредиенты для приготовления лепешек дома, то вы должны внимательно проверить все продукты на условия хранения и срок годности. Если вы не хотите проводить много времени у плиты на Масленицу в 2019 году, то вы можете приобрести готовую продукцию. При выборе вам следует внимательно изучить внешний вид упаковки, а также условия хранения и срок годности.

Обратите внимание, что блины должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми. Их цвет может колебаться от кремового до слегка коричневого. Идеальный состав выглядит следующим образом: мука, молоко и куриные яйца. Если же изготовители использовали сухое молоко, яичный порошок и растительный белок, то в этом также нет ничего опасного.

Хотите отведать сытные блины на улице? Тогда внимательно изучите, соблюдает ли чистоту продавцы и придерживаются ли условий хранения начинок. Посмотрите, в каком состоянии находится рабочее место, и, конечно, не забывайте о личной гигиене – перед едой обработайте руки влажными салфетками.

Советы диетолога

Более расширенные рекомендации вы можете узнать у специалистов. Диетолог Олеся Онорфей утверждает, что лепешки лучше делать самостоятельно, а не покупать готовые. "Мы не знаем, покупая блинчики, что в составе теста, сколько желтков, использовалось масло и сколько, а, может, там был добавлен маргарин", – отметила она в интервью корреспонденту "Дни.ру".

Специалист рекомендует всем, кто следит за своей фигурой, заменить пшеничную муку на овсяную, гречневую или рисовую. Более того, хозяйки могут использовать отруби.

"Они содержат много полезных веществ и клетчатку, которая очень полезна для желудочно-кишечного тракта", - добавила эксперт.

По мнению нутрициолога, "из состава блинов лучше исключить желтки", так как они придают блюду калорийность. Для приготовления лепешек следует использовать молоко с низким процентом жирности или любой кисломолочный продукт. Вместо сахара лучше добавить сахарозаменитель или какой-нибудь фрукт.

Как отмечает Олеся Онофрей, с начинками к блинам на Масленицу следует быть осторожными, ведь они также могут прибавить калорийность.

"Лучше всего – яблоки, либо любые фрукты и ягоды. Помимо этого, вы можете использовать нежирный творог, тушеные овощи или фарш (отварная грудка)", - поделилась она.

Однако не все диетологи считают блюдо полезным для фигуры. Например, врач проектов "Ешь и худей" на ТНТ и "Взвешенные люди" на СТС Юлия Бастригина настаивает, что во время празднования лучше воздержаться от блинов всем поклонникам фитнеса.

"Чудовищное количество углеводов с высочайшей гликемической нагрузкой (блины) в сочетании с жирными (сметана, икра, рыба, фарш) начинками, либо со сладкими начинками (мед, сгущенка, варенье) не оставят ни единого шанса тем, кто будет неделю класть все это в себя", – заявила специалист в разговоре с "Дни.ру". Она утверждает, что безопасными могут быть только те блины на Масленицу, которые сочетаются "с начинкой из ста приседаний, ста отжиманий и ста повторений на пресс".