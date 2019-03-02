Гордость России: в Думе высоко оценили вклад Жореса Алферова в науку
Имя Жореса Алферова известно всему миру, Нобелевский лауреат снискал признание не только в России, отметил Володин.
"Он внес значительный вклад в сохранение и развитие научного потенциала нашей страны. Своей целеустремленностью и принципиальностью Жорес Иванович заслужил уважение и признание людей", – сказал спикер Думы.
Глубокие соболезнования родным и близким Жореса Алферова принес ранее президент Владимир Путин. Глава государства отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, напомнил о твердой гражданской позиции ученого.
Член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта, ему было 88 лет. Он пришел в науку в 1953 году, в 1961 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 году стал доктором физико-математических наук.
Из под пера Алферова вышли более 500 научных работ, он был автором свыше 50 изобретений. В самом начале 90-х годов Алферов занимал пост вице-президента Академии наук СССР, а с 1991 года был вице-президентом Российской Академии наук. В 2000 году Жоресу Алферову вручена Нобелевская премия: высокой награды он удостоен за разработки в полупроводниковой технике.
Научные открытия Алферова обогнали время и стали основой для создания многих устройств, которыми пользуется современный человек. В частности, без изобретений ученого мир бы не знал светодиодов и оптоволоконных сетей.
В Сети идет горячая дискуссия
Звезда не смогла сдержать эмоций
Дрессировщик не согласен с обвинениями
Телеведущая откровенно рассказала о личном