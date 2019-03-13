В Обители святой Елисаветы с размахом отметили Масленицу

Жители Покровского-Стрешнево с размахом проводили Масленицу. В Обители святой Елисаветы прошли шумные гулянья с традиционными блинами, песнями, играми и русскими забавами.

Для того, чтобы вместе отметить Широкую Масленицу и встретить весну, в этом году в Обители святой Елисаветы собрались вместе прихожане храма, жители района, многодетные семьи, топ-менеджеры холдинга "Социум". Его бенефициар, ученый и меценат Игорь Ашурбейли уже не в первый раз устраивает праздник в конце зимы, на который с удовольствием приходят семьи с детьми.

Сначала для гостей праздника прошел молебен в честь преподобной мученицы Елисаветы – удивительной женщины, "Белого ангела", Великой княгини, имя которой носит уютный храм в Покровском-Стрешневе. Местный священник, отец Павел говорит, что люди обращаются за помощью к Елисавете для устроения как земной жизни, таки и будущей небесной.

"Нет человека, который бы не согрешил, и в канун Великого поста, устраивая такие гуляния, народ старался найти мир: не только с ровней, но и с власть предержащими, в общем, объединиться в одну православную семью", – сказал отец Павел.





После молебна всех гостей ждали широкие гуляния. Мамы, папы и дети повязывали на одежду яркие ленты и отправлялись подкрепиться. Угощение было обильное: уха из семги, гречневая каша с мясом, шашлык и люля-кебаб. Ну и конечно – традиционные блины, куда же без них! Вокруг распространялся аромат свежесваренного ягодного компота.





Развлекательная программа масленичных гуляний была подстать кулинарной: реконструкции древнерусских забав, катание с горок, сражения на мягких мечах, стрельба из лука, метание валенок, футбол на метлах с Бабой Ягой. И взрослые, и дети нашли тут игры на свой вкус. Маленьким гостям особо понравилось красочное шоу мыльных пузырей.









Весь день гостей забавляли мимы из театра "Высокие братья". Они, как бы оправдывая название своего коллектива, устроили роскошное представление на ходулях. А артисты ансамбля народной песни "Любо-мило" исполнили веселые русские песни и вместе с благодарными зрителями водили хороводы на свежем воздухе. Те, кто устал от подвижных игр, переводили дух в теплом шатре на мастер-классах по плетению браслетов из шерсти и кожи по старинным технологиям и росписи свистулек.









Не обошлось и без старинной забавы: самые смелые и сильные пытались влезть на масленичный столб, чтобы достать заветный приз. Закончились гулянья торжественным сжиганием чучела Масленицы с привязанными к нему ленточками, так что в жарком пламени сгорели и все невзгоды.



