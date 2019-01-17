Рождество в Обители святой Елисаветы отметили с размахом

Рождество – один из самых светлых праздников, который мы встречаем с надеждой и верой в чудо. Для гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево 7 января 2019 года стало одним из самых ярких и запоминающихся дней в жизни. В светлое Рождество Христово там собрались члены многодетных семей из Москвы и Подмосковья. Для них были приготовлены вкусные угощения, организованы интересные игры, веселые пляски с песнями и катания с горки.



В тот день в Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево побывали около 100 гостей – детишки и их родители. Каждого приняли с радушием и теплотой – по всем традициям русского гостеприимства.

Среди гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево были самые разные люди: верующие и неверующие, воцерковленные и те, кто пока ищет дорогу к Богу, православные и представители других религий. Людей здесь не делят по конфессиям, национальностям и другим признакам, оказывая помощь и поддержку всем нуждающимся.

Центр благотворительности, просвещения и гостеприимства – такой была задумана обитель ее создателем, предпринимателем и филантропом, председателем совета директоров холдинга "Социум" Игорем Ашурбейли.





Всего несколько лет назад здесь были руины. Получив благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предприниматель восстановил храм на обнаруженном в 2010 году фундаменте белокаменной церкви и стал его ктитором. Обитель назвали в честь причисленной к лику святых великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой.

Гости Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево часто говорят, что чувствуют себя здесь как дома. Празднование светлого Рождества Христова прошло в теплой, уютной и дружеской, поистине домашней атмосфере.





Занятия в тот день нашлись для всех от мала до велика. Начали с игр на свежем воздухе. Несмотря на мороз, настроение у всех было отличное. Затем отправились на мастер-классы, где рукодельницы из Сергиева Посада обучали гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево своему мастерству.

Пока дети увлеченно наблюдали за рукодельницами, родители могли немного отдохнуть. Изготовив подарки, ребята пошли в храм святой преподобной мученицы Елисаветы. Священник обители, протоиерей Павел Глазунов, рассказал детям и взрослым историю великой княгини, которая особенно заботилась о больных и детях, а также познакомил их с традициями Рождества.





Многим гостям Рождество в Обители святой Елизаветы в Покровском-Стрешнево запомнится как один из самых ярких и веселых моментов в их жизни. Улыбки на лицах и счастье в глазах детишек и их родителей – главная награда для организаторов праздника.

Президент Центра помощи многодетным семьям "МногоМама" Алина Контарева ежегодно устраивает десятки праздников, но такое замечательное Рождество на ее памяти было впервые. Обитель святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево – прекрасная площадка для такого мероприятия, уверена она.

"Для многодетных семей особенно важно чувствовать покой и защищенность, знать, что среди суеты большого города есть вот такой островок тишины и счастья", – сказала Контарева.





Организацию праздника она оценила по высшему разряду: вкусные угощения, горячие напитки, замечательные подарки детям, теплый павильон для мастер-классов и даже комната, где можно перепеленать и переодеть ребенка – все было в лучшем виде. Контарева поблагодарила за прекрасное Рождество генерального директора ООО "Обитель святой Елисаветы" Евгению Лебединскую и самого Игоря Ашурбейли.

Евгения Лебединская – одна из тех, благодаря кому чудесная зимняя рождественская сказка стала явью. Посетители Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево воспринимали ее как заботливую хозяйку, главное для которой – комфорт и уют гостей.

"Летом на нашей территории играют в лапту, у нас бывают городошные игры и футбол. К нам с удовольствием приходят дети и люди с ограниченными возможностями", – рассказала она.





В восторге от гуляний в Покровском-Стрешнево и юрист ООО "Обитель святой Елисаветы" Евгения Артеменкова. Но на празднике она была прежде всего как мать двоих детей и прихожанка храма святой Елисаветы. "Мы во всем поучаствовали: у всех мастериц поучились, с горки покатались, со скоморохами на улице поиграли. И каша оказалась очень вкусной, и пироги особенные", – поделилась женщина впечатлениями от праздника.





Главное, отмечают взрослые, что дети были довольны. У Лидии Мартыновой трое ребятишек, младшему из которых четыре года. Все они остались в восторге от праздника.

"Всем детям нравится, когда можно побегать, попрыгать на морозе, а потом тут же согреться в теплом павильоне, хорошо и вкусно поесть", – рассказала гость Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево.

Троих ребятишек воспитывает и Наталья Корсак. По ее мнению, атмосфера в обители отличается от обычных городских гуляний. Главное, считает многодетная мама, что нет толкотни, вокруг тихо и спокойно. "Спасибо большое ктитору храма святой Елисаветы Игорю Ашурбейли за то, что в Москве есть такое место", – сказала Корсак.





Заместитель председателя совета молодежно-патриотического объединения "Гвардия" Андрей Старых уверен, что в Обитель святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево еще не раз наполнится звонким детским смехом и мероприятия для многодетных семей станут доброй традицией этого места. "Можно сказать, это только начало", – подчеркнул он.

У Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево большие планы. Вскоре здесь будет организован Дом милосердия с собственным сестричеством. Не исключено, что в обители могут появиться курсы сестер милосердия, где все желающие будут учиться оказанию первой медицинской помощи.