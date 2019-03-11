Адвокаты: суд нарушил право на защиту Олега Сорокина

В начале марта Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 460 миллионов рублей по обвинению в получении взятки и пособничестве в превышении полномочий. Ходом судебного процесса шокированы даже бывалые адвокаты: по их словам, разбирательство изобилует огромным количеством несостыковок и нарушений.



По мнению юристов, процесс по делу Олега Сорокина можно назвать уникальным, поскольку потерпевший и обвиняемый в нем неожиданно поменялись местами. Изначально теперь уже бывший градоначальник был потерпевшим по делу о покушении на него неким Новоселовым. Факт преступления был подтвержден в суде.



Однако спустя 14 лет отечественная Фемида решила, что при раскрытии того самого покушения было совершено еще одно преступление, теперь уже Сорокиным. Хотя в деле он участвовал по просьбе милицейского начальства. Обвинение пытается представить дело так, будто Сорокин похитил Новоселова.

Возбужденное против Сорокина уголовное дело выглядит очень странно, уверен политолог Евгений Минченко.

"Действительно, там большое количество несостыковок. На мой взгляд, оно появилось очень вовремя – Сорокин был одним из ключевых политических игроков в Нижегородской области и это уголовное дело помогло, собственно, от него избавиться как от одного из факторов политического влияния", – подчеркнул эксперт.

По словам адвокатов бывшего градоначальника, права их подзащитного были грубо нарушены в ходе судебного процесса. Так, отмечают юристы, Сорокин не был ознакомлен с материалами дела в полном объеме, вещественные доказательства ему не предъявлялись, а сам с ними он ознакомиться, понятное дело, не мог.

Более того, сокрушается защита, суд не предоставил обвиняемому свидания в условиях конфиденциальности, отказал в вызове многих свидетелей, приобщении к материалам дела некоторых заключений специалистов, а также оглашении более 1500 документов, имевших большое значение для разбирательства.

Также защита обвинила суд в отказе выслушивать свидетелей защиты. По словам адвоката экс-главы Нижнего Новгорода Дмитрия Кравченко, защита несколько дней ждала, когда судья Екатерина Кислиденко заслушает свидетелей защиты. Однако все было тщетно. "Судья просто отказалась это сделать. В результате, не смогли дать показания люди, которые могли бы рассказать о том, как на самом деле проводились земельные аукционы", - приводит слова юриста издание "Новые Известия".

Отказ выслушать свидетелей защиты – грубейшее нарушение процессуальных норм, подчеркивает Кравченко. По сути, отметил адвокат, обвиняемых лишили права на защиту, ведь свидетели могли озвучить важнейшую информацию, которая могла повернуть вспять ход процесса. "Но, видимо, стороне обвинения это было совершенно не нужно", – сокрушается юрист.

Зато суд допросил так называемого секретного свидетеля, выступавшего под псевдонимом "Шмелев". Находился он в другом помещении, лица его никто не видел, голос был изменен. "Этот свидетель на удивление точно изложил фабулу обвинения, но самыми распространенными его ответами на вопросы защиты были какие-то по-армейски лаконичные: "не знаю" и "нет информации", – сообщают "Новые Известия". При этом попытки Сорокина и его защиты выяснить, на чем основаны слова свидетеля, судом пресекались, так как конкретный ответ мог привести к рассекречиванию личности "Шмелева".

Известного адвоката Андрея Юдина показания анонимного свидетеля шокировали. По его словам, несколько раз неизвестный заявил, что озвученную в суде информацию он почерпнул из интернета. "Смутило это судью? Да, нисколько! Вот такие свидетели, такое у нас правосудие", - сокрушается юрист.

Олег Сорокин — жертва приговора

Нижегородский районный суд приговорил бывшего градоначальника города к десяти годам лишения свободы. Бывшим полицейским Евгению Воронину... - https://t.co/qm5j2TtAMJ pic.twitter.com/KY1UZfp3eg — RuNews (@RuNews_online) 7 марта 2019 г.

Недоумение защиты вызвало и упорное отклонение ходатайств о признании доказательств недопустимыми. По мнению адвокатов, это сделано судом из-за спешки, поскольку в апреле истекает срок давности по одному из эпизодов обвинения против Сорокина. Если раньше суд рассматривал ходатайства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, то в середине января они перестали приниматься к рассмотрению.

"Интересно, что обвинение в прессе многократно само пыталось выставить защиту как сторону, всячески затягивающую процесс. Делались намеки, что многочисленные ходатайства адвокатов никакого отношения к истине вообще и к процессуальным правам подзащитных в частности не имеют", - отмечала Lenta.ru.

Журналисты, следившие за ходом процесса, отмечают, что суд не раз заявлял, что ходатайства могут быть заявлены позднее и обещал дать защите возможность высказаться о ходе процесса. Однако все так и осталось на уровне деклараций.

По словам адвоката Дмитрия Кравченко, эти и другие вопиющие факты дают основания сомневаться в объективности суда. Юрист не исключает заранее предвзятого и заказного характера разбирательства, напоминая о ярко выраженном обвинительном уклоне, систематическим нарушении принципов состязательности и равенства сторон. "В ходе процесса сторона защиты не менее десяти раз заявляла отводы председательствующему в суде, однако эти ходатайства поначалу отклонялись, а затем и вовсе перестали рассматриваться", – недоумевает Кравченко.

В течение всего февраля этого года судебный процесс велся в лихорадочной спешке, отмечают адвокаты. Заседания проводились каждый рабочий день с 9 утра до 18 вечера, порой процесс шел чуть ли не до полуночи.

Адвокаты отмечают, что при таком графике суд, по сути, исключил возможность защите нормально подготовиться, лишал права на отдых. Из-за этого подсудимые были вынуждены принимать пищу стоя в фактически антисанитарных условиях.

При таком бешеном ритме подсудимые на глазах стали терять здоровье, рассказал Кравченко. "У Воронина случилось кровоизлияние в глаз, а Маркееву, у которого диагностирован диабет, не раз приходилось вызывать скорую помощь", – отметил он. Дошло до того, что каждый день во дворе суда стал дежурить реанимобиль. Несмотря на это, суд продолжал работу.

Более того, уверена защита, суд проигнорировал закон о подсудности и объективные данные, свидетельствующие о секретности дела. А вновь вступившие адвокаты не имели возможности знакомиться с материалами уголовного дела, возможности встретиться наедине с подзащитными им также не предоставлялось, недоумевают юристы.

Адвокат Михаил Бурмистров не исключил, что Сорокин просто кому-то перешел дорогу. "Его обвиняют в том, что он якобы совершил в 2004-м и 2013 годах. Причем ранее уже были вынесены судебные решения о его непричастности к тем событиям", – отметил юрист.

Сдаваться адвокаты бывшего градоначальника и других подсудимых не намерены. Защита Олега Сорокина, Евгения Воронина и Романа Маркеева собирается обжаловать приговор Нижегородского областного суда и намерена добиваться полного их оправдания.