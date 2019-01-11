Прокуратура "закрыла" глаза на секретные документы по делу экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина

Уголовное дело, обвиняемыми по которому являются экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и бывшие сотрудники МВД Евгений Воронин и Роман Маркеев, должно быть передано в областной суд. С таким заявлением выступила сегодня, 11 января, защита, указавшая на наличие в материалах дела большого количества сведений, составляющих государственную тайну.

В частности, в деле фигурируют совершенно секретные документы, на которых нанесены соответствующие грифы, пишет "Московский комсомолец". Есть в материалах также сведения об используемых или использованных при проведении оперативного эксперимента в отношении Александра Новоселова силах, средствах, источниках, методах и планах, а также о лицах, которые оказывали на конфиденциальной основе содействие работникам милиции в проведении оперативного эксперимента.

Выступившие в суде адвокаты и сами подсудимые старались тщательно избегать любых указаний на то, о каких конкретно сведениях идет речь. Однако в ответ на вопросы суда были упомянуты личные дела оперативников МВД – в том числе не являющихся даже свидетелями по данному делу. А также сведения о способах получения оперативной информации о том, что Новоселов располагает информацией про покушение на Олега Сорокина (оно было совершено 1 декабря 2003 года и раскрыто милицией в 2004 году). Есть в деле и секретные приказы, и инструкции, а также другие документы МВД.

Защита указала: закон содержит императивное требование рассматривать все дела, связанные с гостайной, в судах субъектов Российской Федерации. Однако представитель гособвинения поначалу просила суд отказать в ходатайстве, заявив, что в деле нет секретных документов. После того, как суд запросил ее мнение по поводу ряда конкретных документов, список которых представила защита, гособвинитель признала, что на указанных документах стоит гриф "Секретно" или "Совершенно секретно" и при этом нет указаний на их рассекречивание.

Однако представитель прокуратуры попросила объявить перерыв в заседании до 14 января, чтобы запросить дополнительную информацию, которая позволит ей сформировать свою позицию. "То, что в материалах дела находятся документы с грифом "Секретно" и "Совершенно секретно", я думаю, что уже стало очевидно для всех. Что суд не имеет никакого права рассматривать это дело, а обязан передать его по подсудности в суд субъекта, в областной суд, – это тоже, на мой взгляд, очевидная вещь, – сказал журналистам адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Евгения Воронина. – Но меня здесь удивило другое – то, что государственные обвинители в количестве трех человек утверждали, что там нет секретных материалов и все материалы рассекречены, и они продолжали это утверждать ровно до тех пор, пока им защита не указала номера страниц в каждом томе, где находятся секретные документы.

Только после этого, взяв пять минут на то, чтобы изучить эти документы, сказали: "Ой, на самом деле присутствуют секретные документы, которые составляют гостайну, поэтому дайте нам теперь, пожалуйста, до понедельника время, мы выясним, что со всем этим делом".

Адвокаты также напомнили, что обвинительное заключение прошло все стадии согласования и было утверждено заместителем Генерального прокурора, причем уже после того, как защита указывала на наличие в деле секретных документов.

"Реально они появились на этапе предварительного расследования, - пояснил адвокат Олега Сорокина Дмитрий Кравченко. – В ходе предварительного расследования защитой заявлялось, что там находятся секретные документы. Следствие на это никак не отреагировало, в дальнейшем на это никак не отреагировала и прокуратура, которая якобы подробно изучила материалы дела.

Несмотря на то, что документы содержат прямые грифы "Секретно", "Совершенно секретно", обвинительное заключение было утверждено и передано в суд. Более того, сегодня прокуратура в ходе судебного разбирательства всячески пыталась до последнего сопротивляться и утверждать, что нет никакой государственной тайны".

Адвокат Шота Горгадзе, возражавший против объявления перерыва для получения представителем гособвинения дополнительной информации, подчеркнул, что никакие новые письма и объяснения не изменят зафиксированных в сегодняшнем заседании фактов. "Прокуратура – как мы видим, совершенно не готовая к процессу, не знающая материалов дела – просит до понедельника время только для того, чтобы отправить запрос: "а как эти секретные документы оказались в материалах дела".

Какая разница, как они там оказались – они там уже есть. Если они там есть, имеет районный суд право слушать это дело? Не имеет права. Какие ответы мы хотим получить к понедельнику? Вот поэтому я и возражал: какой бы ответ ни получила прокуратура, есть закон, который надо соблюдать. Это дело подсудно областному суду", – констатировал Шота Горгадзе.

Тем не менее, в судебном заседании объявлен перерыв до 14 января, когда будет принято решение по ходатайству адвоката Юдина о передаче дела на рассмотрение в областной суд.

Напомним, что Олег Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. Ему инкриминируются эпизоды 14-летней и 5-летней давности, по которым судами вынесены приговоры, вступившие в законную силу. Судебными решениями установлена непричастность Сорокина к данным эпизодам.