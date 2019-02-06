Подарок Путина "особенной" девочке из Приморья растрогал россиян

Счастью Вероники нет предела, признается мать девочки. Больной аутизмом ребенок получил подарок от Владимира Путина – щенка золотистого ретривера.

Щенка назвали Юки. Так решила сама маленькая хозяйка, она же рассказала об этом журналистам, запечатлевшим этот момент на видео.

"Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась — Веронике подарили щенка золотистого ретривера. У девочки аутизм, и эта собака сделает ее счастливее", – подписан ролик в Instagram-аккаунте Приморской администрации.

С просьбой подарить девочке собаку к президенту Владимиру Путину обратилась ее мать Ольга. В своем обращении женщина написала, что дочери не хватает друзей. Эксперты утверждают, что именно ретриверы лучше всего подходят детям, имеющим особенности развития.

"Ребенок счастлив, мечта осуществилась. Даже не знаю, о чем дочь теперь может мечтать. Огромное спасибо президенту за подарок, это большое счастье для нас", – сказала мама девочки в беседе с журналистами.

"Видно, что девочка и песик подружились", "Теперь всегда рядом будет верный друг. Пусть у малышки и дальше сбываются мечты!" – растрогал комментаторов поступок Путина.

Владимир Путин не впервые дарит детям щенков. Президент в июне 2015 года передал лабрадора семилетней жительнице Тулы. Летом того же года подарил шестимесячного ньюфаундленда школьнице из Киргизии. А 12-летняя жительница хакасского села Белый Яр получила щенка хаски прямо под Новый год, напоминает телеканал "360".