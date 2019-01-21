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Общество

В Москву идет аномальный арктический мороз

Кадр из мультфильма "Снежная королева"
Синоптики рассказали о том, какой погоды ждать от начавшейся недели. Специалисты обещают сильное похолодание.
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Изменения погоды жители Москвы смогут ощутить с самого первого рабочего дня недели. "В ночь на понедельник (21 января. – Прим. ред.) начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром", – цитирует Пятый канал дежурного синоптика центра Фобос Евгения Тишковца.

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Днем столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона. Такое расположение откроет прямой путь в город арктическому воздуху. Это, в свою очередь, спровоцирует сильное похолодание. В течение суток температура воздуха упадет до 7-12 градусов мороза. "Вечером морозы продолжат крепчать", – пообещал синоптик.

Своей низшей отметки температура достигнеть к середине недели. Тогда же прекратятся и регулярные снегопады. "Ночами ударят морозы до минус 20-25 градусов, днем не выше минус 12-17 градусов, что аномально холодно и на 9-10 градусов ниже положенной для конца января климатической нормы", – рассказал Евгений Тишковец.

Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине недели температура начнет повышаться, передает НСН. Подобная динамика будет обусловлена приходом снежных атлантических циклонов. Уже к выходным, считают специалисты, показатель среднесуточной температуры вернется в норму.

Автор: Геннадий Куприянов21 января 2019, 08:54

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