Госдума продолжит помогать ветеранам-афганцам
Парламентарий выразил слова благодарности и признательности воинам-интернационалистам и призвал почтить память тех, кто выполнял воинский долг. По его словам, необходимо помнить тех, кто противостоял террористической угрозе.
Володин подчеркнул, что Госдума сделает все, чтобы оказать помощь организациям ветеранов и участникам боев в Афганистане. "У нас сегодня эти организации пользуются уважением, поддержкой, и хотелось бы, чтобы эта работа продолжалась", – сказал спикер.
В свою очередь, глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов отметил важность открывшейся выставки. Парламентарий напомнил, что афганцы активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
В России 15 февраля отмечается день памяти воинов-интернационалистов, исполнявших долг за пределами Отечества. Памятная дата установлена в честь вывода советских войск из Афганистана.
Советские войска выполняли интернациональный долг в этой стране 10 лет – с 1979 по 1989 года. Последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана 15 февраля 1989 года.
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