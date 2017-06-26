Володин обсудил с афганским коллегой борьбу с терроризмом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель нижней палаты Национального собрания Афганистана Абдул Рауф Ибрагими обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом. Начиная переговоры, Володин выразил надежду, что формат совещания глав евразийских парламентов будет востребован и в будущем. Он отметил "большее количество участников, которые приехали в Сеул в рамках второго совещания спикеров парламентов стран Евразии"



"Мы планируем предложить новые формы работы в рамках парламентского измерения", – сказал председатель Госдумы. В свою очередь, Ибрагими заявил, что Национальная ассамблея и жители его страны считают Россию важнейшей страной, "которая может сыграть ключевую роль в азиатском регионе и в мире в целом".

По его словам, Афганистан нацелен на сотрудничество с Россией в самых разных областях. "Афганистан и Россия работают над соглашением о сотрудничестве, – цитирует Ибрагими ТАСС. – Как только такое соглашение будет подписано, наши отношения укрепятся".

Он добавил, что Афганистан противостоит международному терроризму и делает это не только ради своей страны, но и ради всех государств региона. "Афганистан, к сожалению, с учетом ресурсов и потенциала сам по себе не может добиться существенных успехов в борьбе с терроризмом в одиночестве", – сказал Ибрагими, заметив, что терроризм – это "серьезная распространенная проблема сейчас".

Ранее стало известно, что ряд стран-участниц совещания глав евразийских парламентов намерены провести в декабре в Пакистане конференцию, посвященную борьбе с терроризмом, энергетической и продовольственной безопасности. Планируется, что участие в ней примут, в том числе Иран, Китай и Афганистан.

Напомним, Вячеслав Володин находится в Сеуле с официальным двухдневным визитом. Завтра, 27 июня, здесь состоится второе совещание спикеров парламентов стран Евразии, а сегодня проходят двусторонние переговоры главы российской делегации с другими участниками форума.