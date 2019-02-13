Друзь оправдался за мерзкий скандал с Первым каналом

Магистр интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь изложил свою версию скандала с редактором Первого канала. Знаток утверждает, что Илья Бер сам предложил ему сделку с вопросами за деньги.

Александр Друзь не отрицает, что голос на предоставленных главным редактором программы "Кто хочет стать миллионером?" записях действительно его. Однако историю Бер перевернул с ног на голову. По словам магистра, он "восхитился наглостью" редактора и "старательно подыграл" ему в обсуждении деталей сделки.

"Историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша", – заверил Друзь. По словам знатока, он поставил в известность партнера по предстоящей передаче Виктора Сиднева. Вместе они решили: если вопросы на игре совпадут с теми, что озвучил Бер, довести игру до 15-го пункта – но его не выигрывать, а сообщить о заговоре руководству "Миллионера".

Однако, признался Друзь, главред программы их обхитрил. "Все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали... Оглядываясь назад, понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось", – отметил Друзь.

В свою очередь Бер заявил, что до последнего момента не хотел публичного скандала и пытался решить все кулуарно. Не получилось, и тогда появился скандальный пост в блоге главреда.

"Вопрос по существу, но пока что я на него не отвечу. Раньше – это совсем другая история с совсем другими вовлеченными людьми. Я пока не уверен, что готов параллельно обе истории на два фронта рассказывать. Думаю, рано или поздно та история тоже всплывет", – цитирует сайт "Комсомольская правда" ответ Бера на вопрос о том, почему он назвал Друзя "гнилым человеком".

Днем ранее Бер обвинил Друзя в мошенничестве и попытке подкупа. В своем блоге он рассказал, что перед записью декабрьской программы Александр попросил раскрыть список вопросов и ответов в предстоящей игре. Взамен он предложил поделиться частью выигрыша в размере трех миллионов рублей.