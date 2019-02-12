Первый канал втянули в грязный скандал с подкупом от Друзя
Со скандальным разоблачением выступил в своем блоге главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Он утверждает, что в конце прошлого года Александр Друзь попросил его заранее передать список вопросов и ответов для своей команды. И пообещал долю в выигрыше.
По словам редактора, он намеренно раскрыл часть ответов, чтобы подловить Друзя и доказать факт мошенничества. Бер отметил, что в интеллектуальной тусовке звезда "Что? Где? Когда?" давно приобрела репутацию нечистого на руку человека. Именно поэтому журналист решил "освободить" от него любимую игру.
Бер подчеркнул: он сделал вид, что согласился, и передал Друзю часть вопросов и ответов. Однако последние пять вопросов перед самой игрой поменяли, знаток их так и не узнал. Александр Друзь и игравший вместе с ним Виктор Сиднев дошли до 15-го пункта и не смогли на него ответить. В результате они выиграли несгораемую сумму – 200 тысяч рублей.
По словам главреда, он сомневался: возможно, Друзь сам хотел его поймать. Бер ожидал, что знаток остановит игру и заявит, что "редактор-жулик сдал ему вопросы". Однако этого не произошло.
Бер обратился в Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?" с требованием дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера. Он обвинил Александра в неэтичном поведении. Дни.ру попытались получить комментарий Друзя, однако магистр интеллектуальных игр не ответил на звонок.
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