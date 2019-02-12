От любимых шоу Первого канала отвернулись из-за скандала с Друзем

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал громкий инцидент. Он заявил "Дни.ру", что теперь у него возникло серьезное недоверие к любимым передачам.

"Я практически не смотрю ТВ и в последнее время даже перестал смотреть свои любимые передачи "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером", – признался эксперт. Он отметил, что последнее, что узнал из новостей об интеллектуальном клубе – это то, что Лиза Авдеенко стала магистром игры и как раз перед Новым годом посмотрел очередной поход к Диброву на шоу "Кто хочет стать миллионером" Александра Друзя и Виктора Сиднева.

По словам Манукяна, программу он смотрел до конца, надеясь, что Друзь и Сиднев выиграют три миллиона. "А потом я узнал из СМИ о том, какие переговоры велись за кулисами этого шоу в попытке поймать на нечистоплотности Александра Друзя. Похоже, что поймали, по крайней мере "Первый канал" начал расследование этого эпизода после публичного заявления Ильи Бэра о попытке подкупа со стороны Друзя".

Манукян отметил, что если вся эта скандальная история будет подтверждена, то получается, что по крайней мере 50 000 рублей игроки получили нечестным способом. "Увы, теперь это шоу я уже никогда не буду смотреть с тем же азартом и доверием к его результатам, как это было раньше", - заявил Вадим Манукян.

Как писали "Дни.ру", со скандальным разоблачением выступил в своем блоге главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Он утверждает, что в конце прошлого года Александр Друзь попросил его заранее передать список вопросов и ответов для своей команды и пообещал долю в выигрыше. Бер обратился в Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?" с требованием дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера.