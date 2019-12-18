Что связывает Михаила Гуцериева и Александра Лукашенко

К президенту Белоруссии Александру Лукашенко у Кремля все больше вопросов. Глава братской республики, хоть и называет себя главным союзником Москвы, проводит явно не пророссийскую политику. Батька упорно противится интеграции, делает резкие выпады и активно восстанавливает отношения с Западом. На фоне кризиса в отношениях с Москвой белорусский лидер поддерживает тесные контакты с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым.



18 декабря СМИ сообщили об обыске в квартире предпринимателя и офисах принадлежащих ему компаний. По данным "Коммерсанта", активность правоохранителей связана с уголовным делом о контрабанде нефти в Евросоюз и Турцию через компании Гуцериева. Ущерб оценивается в два миллиарда рублей. Сам бизнесмен назвал сообщения об обысках "провокацией".



В ряду представителей крупного российского бизнеса Михаил Гуцериев вряд ли был бы примечателен, если бы не его тесные контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Бизнесмена и президента связывает немало крупных проектов на территории республики.

Как пишет портал "Sputnik-Беларусь", отношения Гуцериева с белорусским руководством завязались в начале "нулевых", когда бизнесмен встал во главе нефтяной компании "Славнефть". До этого он занимался на территории республики небольшими проектами: автозаправки, нефтяной и топливный сервис.

78% "Славнефти" принадлежало российской стороне, около 11% – белорусской. Компания добывала нефть в России, а перерабатывала в соседней республике на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. В те годы в модернизацию НПЗ было вложено более 100 миллионов долларов. Инвестиции в Белоруссию стали основой хороших отношений с Лукашенко, признавался Гуцериев.

Белоруссия стала для бизнесмена своеобразным "плацдармом". В 2007 году Мосгорсуд заочно арестовал Гуцериева по делу "Русснефти". Предприниматель спешно покинул Россию и направился в соседнюю республику. "В Минске меня уже ждал частный самолет, и я улетел", – рассказывал позже предприниматель. Некоторое время он жил в Турции. Позже, по некоторым данным, перебрался в Лондон.

За границей бизнесмен даром времени не терял и продолжал укреплять дружбу с Минском. Начались переговоры с белорусскими властями о создании калийной компании. В 2015 году Гуцериев и Лукашенко в торжественной обстановке заложили капсулу с посланием на месте будущего горно-обогатительного комбината.



Белорусский лидер высоко ценил сотрудничество с предпринимателем. "Я уже говорил Гуцериеву, что если создашь Любань как конфетку, мы ее переименуем в Гуцериевск, а ты напишешь для нее гимн", — шутил Лукашенко.

Проекты предпринимателя в Белоруссии не ограничиваются калием и нефтью. Бизнесмен активно развивает в республике цифровые технологии, он построил отель "Ренессанс" в Минске, бизнес-центр и базу отдыха. Как сообщали СМИ, на эти объекты Гуцериев потратил 180 миллионов долларов из собственного кармана.

Занимается предприниматель и благотворительными проектами. По некоторым данным, он вложил 13 миллионов долларов в строительство школы в Минске.

Зато с Кремлем у Александра Григорьевича отношения в последнее время разладились. Лукашенко привык получать финансовые бонусы и дотации от Москвы за красивые слова о братстве и партнерстве. Когда речь зашла о реальной интеграции, белорусский лидер встал в позу и принялся сыпать резкими замечаниями в адрес Кремля. Снять острые противоречия между двумя странами должна встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 20 декабря.