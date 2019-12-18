Что связывает Михаила Гуцериева и Александра Лукашенко

Рак у Заворотнюк: все подробности Новости Украины Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Среда 18 декабря
Лента новостей
18:12
"Отверженная поклонница": Собчак публично сцепилась с чужим мужем
17:57
"ЕР" просит прокуратуру разобраться с обвинениями жителя Евпатории Левченко
17:41
Мальвина: Королевой в мини прицепили голубые косы
17:29
Много лет насиловал малолетнюю дочь: "русский Чарльз Мэнсон" попал на видео
16:55
"Тут бы до кровати доползти": силы покинули Бородину
16:50
Собчак готовится перемывать кости Кокорину и Мамаеву на Первом канале
16:46
В Петербурге мужчину избили арматурой средь бела дня
16:22
Под Москвой специалист по ремонту терминалов похитил из банкомата миллион
16:18
"Похожа на Филиппа Киркорова": Анна Хилькевич показала лицо младшей дочери
16:08
Вандалы разгромили памятник Максиму Горькому
15:39
Оперативников отправили в роскошные хоромы миллиардера Гуцериева
15:35
Житель Вологодской области убил отказавшегося уходить гостя
15:23
Молодой парень упал на катке на Красной площади и умер
15:09
Публика обомлела от голого зада Каменских
14:54
15-летняя дочь солистки t.A.T.u выглядит ровесницей Волковой
14:54
В Сети появилось видео из роскошного кабинета Гуцериева
14:52
Володин подвел итоги осенней сессии Госдумы – 2019
14:42
Грозит закрытие: вскрылось плачевное состояние Первого канала
14:33
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
14:21
Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева
14:15
Жигунов оскандалился из-за умирающей от рака Заворотнюк
14:13
Что известно об обысках у миллиардера Гуцериева
13:57
"Юля – заслуженная!": Азиза потребовала от Путина немедленно дать звание Началовой
13:45
"Я готова к этому": 49-летняя Наргиз вновь станет матерью
13:41
Бьются в истерике: раскрыта страшная тайна Крымского моста
13:26
"Сам там ковырял": Басков похвастался модной интимной стрижкой
13:20
Лишают титулов: угнетенный народ плюнул в Меган Маркл и принца Гарри
13:16
Мария Миронова сообщила об уходе сына
13:11
Над челябинским метеоритом таинственно поднялся купол
13:02
"Это гопник": Пугачеву разнесли за новые хиты
12:56
Предательство демократии: названа дата голосования по импичменту Трампа
12:26
Красавица Началова из могилы побила Децла
12:18
Пропал осужденный за взятки экс-губернатор Сахалинской области
12:14
"Девственность дорого ценится": Кравец сделала сладкое предложение дочкам Началовой и Борисовой
12:12
"Это была секта": Наргиз раскрыла шокирующие причины ухода от Фадеева
12:00
Пользователи WhatsApp оказались под риском блокировки из-за уязвимости
11:57
"Невероятно красива!": заявили о возвращении Жанны Фриске
11:36
ФСБ нагрянула с обысками в дом и офисы миллиардера Гуцериева
11:33
Загородный отель "Волынь" стал символом комфортного отдыха
11:32
"Нашел на сайте гей-знакомств": Киркорова сняли с обнаженным парнем
11:32
"Я запаниковала": Виктория Боня рассказала о катастрофе
11:30
Пощады не будет: Зеленского отправляют под суд за преступление
11:27
У невоспитанной Собчак заподозрили серьезное отклонение
11:24
Онкологи назвали способ спастись от распространенного вида рака
11:00
Вот это поворот: Дмитрий Марьянов умер после удара в живот
10:44
Пришлось жениться: бывший муж раскрыл тайну брака с Пугачевой
10:29
Дочь подвела умирающую от рака Заворотнюк
10:11
Медики приехали спасать Дану Борисову от ломки
10:01
"Ты хулиганка": 51-летняя Бондарчук нацепила пальто на голое тело
09:53
Восстание в Киеве: испуганный Зеленский обратился к украинцам
09:22
Постаревшая Успенская серьезно покалечилась на съемках
09:21
Серьезная проблема Путина вскрылась из-за снимков в Кремле
09:10
Загнанные в угол близкие Анастасии Заворотнюк: Есть предел наглости и хамству?
08:50
Рубль отыгрывает позиции у доллара и евро
08:36
"Нужен парик": вид облысевшей Нелли Уваровой вызвал оторопь
08:29
Молодая жена готовится родить пенсионеру Петросяну
07:09
Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году
06:14
Фанаты в шоке: звезда "Папиных дочек" стремительно теряет вес
04:37
Светлану Бондарчук предупредили о серьезной опасности
02:14
Не даст проходу: сделано шокирующее заявление о назойливом поклоннике Оксаны Федоровой
00:09
Рождественское чудо: Энистон и Питт снова вместе
21:59
Володин: Некоторые страны тянут ПАСЕ в прошлое
21:51
Опубликовано фото живой Аллы Вербер
21:47
Поргина после скандала с вечером памяти Караченцова покинула Россию
21:47
"В ожидании чуда": Нюша ответила на вопрос о второй беременности
21:33
Обнародованы детали коварного заговора Собчак против Фадеева
21:28
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
21:13
"Найди пять отличий": показавшая реальные фото Водянова подставила Рудковскую
20:36
Шестилетнему сыну Рудковской уготована печальная участь Зверева
20:26
Участница шоу "План Б" показала приватное видео со свидания с Батрутдиновым
20:24
"Не скучаю!": дочь осчастливила Борисову своим отъездом
20:21
Дорого обойдется: помощь США напугала Украину
20:17
Вскрылась подноготная грызни Водонаевой и Бони
20:13
В Новосибирской области грабитель заправки получил шваброй по рукам и убежал
20:12
Юля-заслуженная!: Исаева направила фанатов Началовой к Долиной
19:38
В Петербурге женщина попала под колеса авто
18:55
"Теперь "нас" больше нет!": участницу "Дома-2" бросил муж
18:52
В Москве из квартиры пенсионера похитили более миллиона рублей
18:36
"Сделали все": названа причина исчезновения Украины
18:34
Жительница Тюмени зарубила дочь топором из-за ревности
18:25
Участница "Дома-2" боится собственной беременности
18:17
Медики открыли неожиданную пользу гриппа
18:16
Украинцам предсказали голодную смерть
18:03
Панину угрожает опасность из-за секс-видео
18:02
Из певца в сварщика: Шнуров собрался менять работу
17:38
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
17:27
Бывшая любовница Тимати публично призналась в любви
17:16
Под Москвой школьник выпал с третьего этажа
17:15
"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту
17:04
Стало известно об опасности полной диагностики организма
16:54
Раскрыты причины упорного молчания близких парализованной Заворотнюк
16:50
Сколько денег россияне тратят во время предновогодних распродаж
16:40
Пираты взяли в заложники 20 членов экипажа на нефтяном танкере
16:38
"Все идет из детства": врач вынес вердикт опустившей руки Загитовой
16:30
Хитрая Седокова заставила избранника разуться до носков
16:27
Появилось сообщение о минировании трех аэропортов в Москве
16:20
"Опека отберет у тебя дочь": Кравец плюнула в лицо сорвавшейся Борисовой
16:15
Кричащую о сексуальности Волочкову запретили показывать детям
15:54
Лично отдал приказ: жуткие подробности участия Порошенко в убийстве
15:43
Во Внуково задержали контрабанду метадона на 6 млрд рублей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Загородный отель "Волынь" стал символом комфортного отдыха
Засада на складе: фармацевты надеются на московский арбитраж в споре с PNK
Не даст проходу: сделано шокирующее заявление о назойливом поклоннике Оксаны Федоровой
Светлану Бондарчук предупредили о серьезной опасности
Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году
На Крымский мост потратят сотни миллионов после сообщений о закрытии
Общество

Что связывает Михаила Гуцериева и Александра Лукашенко

Кадр youtube.com
К президенту Белоруссии Александру Лукашенко у Кремля все больше вопросов. Глава братской республики, хоть и называет себя главным союзником Москвы, проводит явно не пророссийскую политику. Батька упорно противится интеграции, делает резкие выпады и активно восстанавливает отношения с Западом. На фоне кризиса в отношениях с Москвой белорусский лидер поддерживает тесные контакты с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым.
прочитано 709 раз

18 декабря СМИ сообщили об обыске в квартире предпринимателя и офисах принадлежащих ему компаний. По данным "Коммерсанта", активность правоохранителей связана с уголовным делом о контрабанде нефти в Евросоюз и Турцию через компании Гуцериева. Ущерб оценивается в два миллиарда рублей. Сам бизнесмен назвал сообщения об обысках "провокацией".

ПО ТЕМЕ

Что известно об обысках у миллиардера Гуцериева

ФСБ нагрянула с обысками в дом и офисы миллиардера Гуцериева

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В ряду представителей крупного российского бизнеса Михаил Гуцериев вряд ли был бы примечателен, если бы не его тесные контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Бизнесмена и президента связывает немало крупных проектов на территории республики.

Как пишет портал "Sputnik-Беларусь", отношения Гуцериева с белорусским руководством завязались в начале "нулевых", когда бизнесмен встал во главе нефтяной компании "Славнефть". До этого он занимался на территории республики небольшими проектами: автозаправки, нефтяной и топливный сервис.

78% "Славнефти" принадлежало российской стороне, около 11% – белорусской. Компания добывала нефть в России, а перерабатывала в соседней республике на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. В те годы в модернизацию НПЗ было вложено более 100 миллионов долларов. Инвестиции в Белоруссию стали основой хороших отношений с Лукашенко, признавался Гуцериев.

Белоруссия стала для бизнесмена своеобразным "плацдармом". В 2007 году Мосгорсуд заочно арестовал Гуцериева по делу "Русснефти". Предприниматель спешно покинул Россию и направился в соседнюю республику. "В Минске меня уже ждал частный самолет, и я улетел", – рассказывал позже предприниматель. Некоторое время он жил в Турции. Позже, по некоторым данным, перебрался в Лондон.

За границей бизнесмен даром времени не терял и продолжал укреплять дружбу с Минском. Начались переговоры с белорусскими властями о создании калийной компании. В 2015 году Гуцериев и Лукашенко в торжественной обстановке заложили капсулу с посланием на месте будущего горно-обогатительного комбината.

Белорусский лидер высоко ценил сотрудничество с предпринимателем. "Я уже говорил Гуцериеву, что если создашь Любань как конфетку, мы ее переименуем в Гуцериевск, а ты напишешь для нее гимн", — шутил Лукашенко.

Проекты предпринимателя в Белоруссии не ограничиваются калием и нефтью. Бизнесмен активно развивает в республике цифровые технологии, он построил отель "Ренессанс" в Минске, бизнес-центр и базу отдыха. Как сообщали СМИ, на эти объекты Гуцериев потратил 180 миллионов долларов из собственного кармана.

Занимается предприниматель и благотворительными проектами. По некоторым данным, он вложил 13 миллионов долларов в строительство школы в Минске.

Зато с Кремлем у Александра Григорьевича отношения в последнее время разладились. Лукашенко привык получать финансовые бонусы и дотации от Москвы за красивые слова о братстве и партнерстве. Когда речь зашла о реальной интеграции, белорусский лидер встал в позу и принялся сыпать резкими замечаниями в адрес Кремля. Снять острые противоречия между двумя странами должна встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 20 декабря.

18 декабря 2019, 17:14

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Восстание в Киеве: испуганный Зеленский обратился к украинцам
Лично отдал приказ: жуткие подробности участия Порошенко в убийстве
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
Лукашенко получил удар в спину перед переговорами с Путиным

Шоу-бизнес

"Отверженная поклонница": Собчак публично сцепилась с чужим мужем
Мальвина: Королевой в мини прицепили голубые косы
"Тут бы до кровати доползти": силы покинули Бородину
"Тут бы до кровати доползти": силы покинули Бородину

Проишествия

Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
Шоу-бизнес

"Нашел на сайте гей-знакомств": Киркорова сняли с обнаженным парнем

Шила в мешке не утаишь
Шоу-бизнес

Загнанные в угол близкие Анастасии Заворотнюк: Есть предел наглости и хамству?

Родных актрисы преследуют странные люди
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе

Актриса перестала дышать после того, как ей дали наркоз
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером

Легендарный диктор прокомментировала информацию

Гороскоп

Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака
Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой
"Не обтекать же": оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе
Ягудин в одних трусах поразил народ заплывом на катке (видео)
"Это непозволительно": Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой

Регионы

Бьются в истерике: раскрыта страшная тайна Крымского моста
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru