Россиян предупредили о скорых снегопадах

В Москве температура после Нового года будет превышать норму на один градус. В центральных областях возможны снегопады.
По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в январе теплее обычного будет на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, а также в Поволжье и на Урале.
Также она отметила, что небольшое потепление ожидается на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, передает РИА ФАН. Синоптик уточнила, что немного холоднее нормы январь будет на западе Мурманской области, на севере Карелии, а также на западе Ленинградской области, сообщает телеканал "360".
Небольшое повышение температуры может быть также на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии, пишет сайт "Комсомольская правда". Несмотря на то, что в целом в России прогнозируется мягкая зима. Некоторые жители страны ощутят "все прелести" очень холодной погоды без осадков. Такой январь ожидается на северо-востоке Дальневосточного округа.
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